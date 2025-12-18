La Justicia rechazó la prescripción en una causa por un femicidio ocurrido en el año 2000

La Justicia de Río Grande rechazó la prescripción en la causa contra Ramón Abregú, condenado por matar a su esposa embarazada en 2000.

El Tribunal de Juicio en lo Criminal de Río Grande ratificó la vigencia de la condena contra Ramón Ángel Abregú, quien asesinó a su pareja embarazada y estuvo prófugo durante más de dos décadas.

El Tribunal de Juicio en lo Criminal de esta ciudad rechazó el pedido de prescripción presentado por la defensa de Ramón Ángel Abregú, condenado por el homicidio de su esposa, quien se encontraba embarazada de ocho meses al momento del crimen, ocurrido en el año 2000 en una clínica privada de Río Grande.

Al analizar el planteo, el Tribunal sostuvo que la causa debe ser abordada desde una perspectiva de derechos humanos, en consonancia con los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino, particularmente aquellos vinculados a la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, así como al deber de garantizar el acceso efectivo a la justicia.

En ese marco, el cuerpo judicial —integrado por los jueces Juan José Varela, Eduardo López y Verónica Marchisio— resolvió desestimar el planteo defensivo y confirmó que la pena impuesta no se encuentra prescripta.
Delitos y fundamentos de la decisión

Abregú fue condenado por los delitos de homicidio simple en concurso ideal con aborto, en concurso real con tenencia de arma de guerra sin la debida autorización legal. La resolución judicial se apoya en normas constitucionales, tratados internacionales de derechos humanos y jurisprudencia nacional e internacional, que establecen que este tipo de hechos no pueden ser analizados desde una lógica meramente formal o administrativa del paso del tiempo.

El Tribunal remarcó que aceptar la prescripción en este contexto implicaría consolidar la impunidad, especialmente cuando el imputado evadió deliberadamente a la Justicia durante años.
Más de 22 años prófugo

Cabe recordar que, tras cometer el crimen, Abregú se fugó del sistema penitenciario y permaneció prófugo durante 22 años. Recién el 17 de octubre de 2023 se presentó de manera espontánea en Tierra del Fuego, donde fue inmediatamente detenido.

A partir de su detención, la defensa intentó cerrar la causa solicitando la prescripción, argumento que fue rechazado de forma contundente por el Tribunal.

La resolución reafirma un criterio judicial clave: el paso del tiempo no puede beneficiar a quienes eluden la Justicia, especialmente en causas de violencia extrema contra mujeres, y consolida un precedente en la provincia en materia de memoria, verdad y justicia.

