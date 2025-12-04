Evacuación por fuga de gas en el Centro Amanda Beban: otra muestra del abandono provincial

Bomberos, Camuzzi y Defensa Civil intervinieron de urgencia tras detectarse una fuerte pérdida de gas. Niños y trabajadores fueron evacuados en medio de un edificio colapsado por fallas que el Gobierno ignora desde hace meses.

La mañana de este jueves volvió a dejar al descubierto la crítica situación del Centro Integrado Provincial Amanda Beban de Ushuaia. Pasadas las 9:30, una fuerte pérdida de gas obligó a activar un operativo de emergencia que derivó en la evacuación inmediata de niños, docentes y personal del establecimiento.





Un importante despliegue de Bomberos Voluntarios de Ushuaia, Defensa Civil Municipal y Camuzzi llegó al edificio ubicado sobre Gobernador Paz, donde el olor a gas era “fuertísimo”, según relataron trabajadores del lugar a este medio. Ante el riesgo inminente, se procedió a vaciar el inmueble siguiendo el protocolo de seguridad.



