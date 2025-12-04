Evacuación por fuga de gas en el Centro Amanda Beban: otra muestra del abandono provincial

Evacuaron el Centro Amanda Beban por una fuga de gas. Bomberos, DCM y Camuzzi intervinieron mientras denuncian abandono del Gobierno provincial.
Bomberos, Camuzzi y Defensa Civil intervinieron de urgencia tras detectarse una fuerte pérdida de gas. Niños y trabajadores fueron evacuados en medio de un edificio colapsado por fallas que el Gobierno ignora desde hace meses.
La mañana de este jueves volvió a dejar al descubierto la crítica situación del Centro Integrado Provincial Amanda Beban de Ushuaia. Pasadas las 9:30, una fuerte pérdida de gas obligó a activar un operativo de emergencia que derivó en la evacuación inmediata de niños, docentes y personal del establecimiento.
Un importante despliegue de Bomberos Voluntarios de Ushuaia, Defensa Civil Municipal y Camuzzi llegó al edificio ubicado sobre Gobernador Paz, donde el olor a gas era “fuertísimo”, según relataron trabajadores del lugar a este medio. Ante el riesgo inminente, se procedió a vaciar el inmueble siguiendo el protocolo de seguridad.
Un centro educativo sostenido con parches
La fuga expuso —una vez más— el estado de deterioro que desde hace meses vienen denunciando los trabajadores, sin obtener respuestas del Gobierno provincial, particularmente del Ministerio de Bienestar Social, encabezado por Adriana Chapperón.
“Esto no da para más”, afirmaron, señalando que incluso esta mañana tuvieron que revisar los termotanques por otra falla adicional. Cada episodio es una muestra más de una infraestructura abandonada, donde “todo se sostiene con parches”.
Tras la evacuación, personal de Bomberos y Defensa Civil inspeccionó las instalaciones mientras técnicos de Camuzzi procedieron a cortar el suministro de gas, paso obligatorio ante la gravedad del caso. “Ahora esperamos que venga Infraestructura. Hace ocho meses que reclamamos inversiones y no hacen nada. Es gravísimo”, manifestaron los trabajadores.
Crisis que golpea a una institución esencial
El Amanda Beban no es solo un centro provincial: es un espacio fundamental para la comunidad, donde la falta de mantenimiento adecuada pone en riesgo a menores y trabajadores todos los días. La situación de abandono ya había sido expuesta públicamente por el personal en reiteradas oportunidades, pero hasta ahora la respuesta oficial ha sido la misma: silencio y desidia.
COMENTARIOS