El Superior Tribunal cerró la causa contra Melella por abuso sexual tras rechazar el recurso de la querella

El Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego resolvió este miércoles 3 de diciembre rechazar el recurso de casación presentado por la querella en la causa que investigaba al gobernador Gustavo Melella por presunto abuso sexual. Con esta decisión, el expediente queda definitivamente cerrado, sin posibilidad de avanzar hacia un juicio.

La resolución fue firmada por los jueces María del Carmen Bataini, Javier Muchnik, Gonzalo Sagastume y Manuel Fernández (este último como subrogante), quienes coincidieron de manera unánime en rechazar el planteo del abogado querellante Francisco Giménez.





El caso había comenzado en 2018, cuando Mario Lovera y Jerónimo Suasnabar, dos obreros de la construcción, denunciaron al entonces intendente de Río Grande por supuestos pedidos de “favores sexuales” a cambio de otorgarles trabajo en obras municipales. La causa se mantuvo activa durante años, generando un fuerte impacto político y mediático.



