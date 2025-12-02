El exabogado de Wanda Nara tiene una causa en Ushuaia por estafas a ancianos

El escándalo nacional por la detención del mediático abogado Nicolás Agustín Payarola, de 42 años, sigue sumando capítulos. El letrado, conocido por haber representado a Wanda Nara, Lgante y Gonzalo Montiel, y a varios jugadores de fútbol más, fue detenido en el Nordelta por una serie de estafas millonarias que involucran a figuras del espectáculo y del deporte.

Uno de los casos más resonantes es el del campeón del mundo Gonzalo Montiel, cuya familia habría sido estafada por Payarola en una operación inmobiliaria inexistente que les generó una pérdida estimada en 700 mil dólares.

Además, el abogado acumulaba al menos 11 denuncias adicionales por maniobras similares.





A pesar de ese voluminoso prontuario, Payarola se encontraba en libertad residiendo en el exclusivo barrio Golf de Nordelta, hasta que los peritos judiciales detectaron que estaba intentando acceder remotamente a los dispositivos electrónicos secuestrados en la causa. La maniobra fue interpretada como un intento de entorpecer la investigación, y la jueza ordenó su inmediata detención.





Mientras su nombre ocupa hoy la agenda de todos los medios nacionales, también salió a la luz un antecedente judicial en Tierra del Fuego: Payarola cuenta con una causa por estafas a ancianos en Ushuaia, un dato que agrava aún más su perfil delictivo y su historial de engaños extendido a lo largo del país.





La investigación y el despliegue de sus víctimas continúan, mientras la Justicia avanza sobre bienes, movimientos financieros y presuntos cómplices del abogado mediático que ahora enfrenta numerosas causas en distintos puntos del país.