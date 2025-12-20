Del discurso sindical al sillón del poder: el candidato de ATE ahora es vocal del Gobierno en la OSEF

Lo que hasta hace semanas se presentó como una “defensa de los trabajadores” terminó revelándose como una rápida mutación política. Gustavo García, candidato de ATE Río Grande a vocal de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) en representación del sector activo, fue designado por el Gobierno de Tierra del Fuego como Vocal por el Ejecutivo y ocupará el cargo de Vicepresidente del organismo.

La designación quedó formalizada mediante el Decreto Provincial N° 2.932/2025, firmado el 17 de diciembre por el gobernador Gustavo Melella y el ministro Jefe de Gabinete Jorge Canals, y notificada —según trascendió— cerca de las 23 horas del mismo día, en un movimiento tan veloz como revelador.





De candidato “obrero” a representante del Ejecutivo





García había sido candidato titular de la Lista N° 2 Azul “Carlos Casinelli”, en las elecciones del pasado 7 de noviembre, donde se postuló para representar a los trabajadores activos en el directorio de la OSEF. Como vocal suplente lo acompañaba Violeta Santander, actual secretaria adjunta de ATE Río Grande.





Sin embargo, apenas semanas después, el discurso gremial quedó archivado. Hoy, García pasa a ocupar un rol clave en nombre del mismo Gobierno que administra, ajusta y define el destino de la obra social que atraviesa una de las crisis más profundas de su historia.





La designación se da además en reemplazo de Leonardo Olgiatti, destituido en noviembre mediante el Decreto N° 2.666/25, una decisión tomada de manera unilateral por el Poder Ejecutivo.