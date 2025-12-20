Del discurso sindical al sillón del poder: el candidato de ATE ahora es vocal del Gobierno en la OSEF

Gustavo García, candidato de ATE a la OSEF, fue designado por el Gobierno como vocal del Ejecutivo. De sindicalista a funcionario.

Gustavo García, quien se presentó como representante de los “trabajadores”, fue designado por el Ejecutivo provincial como Vicepresidente de la obra social estatal. La maniobra expone una preocupante connivencia entre sindicalismo y poder político.
Lo que hasta hace semanas se presentó como una “defensa de los trabajadores” terminó revelándose como una rápida mutación política. Gustavo García, candidato de ATE Río Grande a vocal de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) en representación del sector activo, fue designado por el Gobierno de Tierra del Fuego como Vocal por el Ejecutivo y ocupará el cargo de Vicepresidente del organismo.

La designación quedó formalizada mediante el Decreto Provincial N° 2.932/2025, firmado el 17 de diciembre por el gobernador Gustavo Melella y el ministro Jefe de Gabinete Jorge Canals, y notificada —según trascendió— cerca de las 23 horas del mismo día, en un movimiento tan veloz como revelador.

De candidato “obrero” a representante del Ejecutivo

García había sido candidato titular de la Lista N° 2 Azul “Carlos Casinelli”, en las elecciones del pasado 7 de noviembre, donde se postuló para representar a los trabajadores activos en el directorio de la OSEF. Como vocal suplente lo acompañaba Violeta Santander, actual secretaria adjunta de ATE Río Grande.

Sin embargo, apenas semanas después, el discurso gremial quedó archivado. Hoy, García pasa a ocupar un rol clave en nombre del mismo Gobierno que administra, ajusta y define el destino de la obra social que atraviesa una de las crisis más profundas de su historia.

La designación se da además en reemplazo de Leonardo Olgiatti, destituido en noviembre mediante el Decreto N° 2.666/25, una decisión tomada de manera unilateral por el Poder Ejecutivo.

Militancia que se “desteñe”

La trayectoria política de Gustavo García no es menor. Durante años fue militante de ANUSATE, el sector Verde históricamente opositor a la conducción Azul de ATE en Tierra del Fuego. Sin embargo, con el paso del tiempo —y de los cargos—, las banderas parecen haberse ido diluyendo.

Lo que queda expuesto es un patrón ya conocido: dirigentes sindicales que se presentan como defensores de los trabajadores y, sin escalas, terminan defendiendo los intereses del poder político y del empleador estatal.

OSEF, rehén de la política

Mientras miles de afiliados padecen demoras, recortes de prestaciones y falta de respuestas, el Gobierno provincial continúa colonizando la conducción de la OSEF, colocando figuras políticamente funcionales y anulando cualquier atisbo de control real por parte de los trabajadores.

La pregunta es inevitable: ¿A quién va a responder Gustavo García en el directorio de la OSEF? ¿A los afiliados que decía representar o al Ejecutivo que hoy le otorga poder y salario?

En Tierra del Fuego, una vez más, la obra social estatal parece ser moneda de cambio, y los trabajadores, simples espectadores de acuerdos que se sellan a puertas cerradas.

