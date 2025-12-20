Conflicto socioambiental: Mane’Kenk judicializa la reforma que reabre la puerta a las salmoneras en Tierra del Fuego

Mane’Kenk judicializa la reforma que habilita salmoneras en Tierra del Fuego. Denuncian irregularidades y riesgo para el agua potable.
El conflicto por la habilitación de la cría de salmones en Tierra del Fuego escaló formalmente al plano judicial. La asociación ambientalista Mane’Kenk confirmó que impulsará una acción de inconstitucionalidad contra la reforma de la Ley Provincial N° 1355, aprobada el 15 de diciembre de 2025 en una sesión legislativa atravesada por denuncias de irregularidades, renuncias de funcionarios y fuertes cuestionamientos institucionales.
La norma original, sancionada en 2021, había convertido a Tierra del Fuego en un caso ejemplar a nivel nacional e internacional, al prohibir expresamente la instalación de salmoneras para proteger los ecosistemas acuáticos. La modificación reciente es considerada por las organizaciones ambientales como un retroceso histórico, impulsado sin consenso científico ni social.
Un cambio de reglas sin debate ni respaldo técnico
Desde Mane’Kenk denunciaron que la reforma se aprobó de manera autoritaria, sin estudios de impacto ambiental actualizados, sin informes públicos de organismos especializados y sin garantizar la participación ciudadana. Según la ONG, el proceso legislativo vació de contenido democrático una discusión que afecta directamente bienes comunes estratégicos como el agua, los ríos y el ambiente marino-costero.
La votación favorable fue respaldada por los legisladores Lapadula (Provincia Grande), Greve y Martínez (FORJA), Dos Santos (Sumemos Tolhuin), Pino y García (PJ), Seltzer y Gracianía (La Libertad Avanza). Desde el sector ambiental cuestionan que ninguno de ellos haya podido demostrar con datos verificables la supuesta generación de empleo ni las garantías tecnológicas que eviten el daño ambiental asociado históricamente a la industria salmonera.
El agua potable, en el centro del conflicto
Uno de los puntos más graves señalados por la ONG es que el Poder Ejecutivo habría desoído al menos tres dictámenes técnicos internos, elaborados por especialistas del propio Estado provincial, que desaconsejaban explícitamente avanzar con la habilitación de salmoneras.
Estos informes advertían que la actividad podría priorizar el uso industrial del agua por sobre el consumo humano, entrando en colisión directa con la Ley Provincial de Aguas y comprometiendo el acceso al agua potable, especialmente en un contexto de crecimiento poblacional y estrés hídrico.
Giros políticos y renuncias que exponen la crisis institucional
El cambio de postura de algunos legisladores profundizó el malestar social. Desde Mane’Kenk apuntaron particularmente al legislador Lapadula, quien en el pasado había calificado a las salmoneras como una forma de “hipotecar el futuro” de la provincia y, sin embargo, terminó votando a favor de su habilitación.
La previa legislativa estuvo marcada por dictámenes firmados fuera de los circuitos habituales, documentos que permanecieron ocultos hasta que una orden judicial obligó a su publicación. Este escenario derivó en la renuncia de la legisladora María Laura Colazo a la presidencia de la Comisión N° 3 y en las dimisiones de Andrea Bianchi y Ayelén Boryka, secretaria y subsecretaria de Ambiente, en señal de desacuerdo con el rumbo adoptado.
Inseguridad jurídica y avance sobre áreas protegidas
El análisis técnico de la nueva normativa, según la ONG, revela contradicciones graves: se transfieren funciones de control ambiental a la Secretaría de Pesca, se utiliza terminología ambigua sobre “tecnologías sustentables” y se diluyen responsabilidades claras de fiscalización.
Ante este panorama, Mane’Kenk confirmó que recurrirá a la Justicia para restituir la prohibición original y frenar lo que consideran una entrega del patrimonio natural fueguino a intereses empresariales externos.
Mientras el discurso oficial habla de desarrollo y empleo, en los hechos se debilitan controles, se ignoran alertas técnicas y se pone en riesgo un recurso vital. En Tierra del Fuego, otra vez, el ambiente queda en segundo plano.
