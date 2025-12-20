Conflicto socioambiental: Mane’Kenk judicializa la reforma que reabre la puerta a las salmoneras en Tierra del Fuego

Un cambio de reglas sin debate ni respaldo técnico





Desde Mane’Kenk denunciaron que la reforma se aprobó de manera autoritaria, sin estudios de impacto ambiental actualizados, sin informes públicos de organismos especializados y sin garantizar la participación ciudadana. Según la ONG, el proceso legislativo vació de contenido democrático una discusión que afecta directamente bienes comunes estratégicos como el agua, los ríos y el ambiente marino-costero.





La votación favorable fue respaldada por los legisladores Lapadula (Provincia Grande), Greve y Martínez (FORJA), Dos Santos (Sumemos Tolhuin), Pino y García (PJ), Seltzer y Gracianía (La Libertad Avanza). Desde el sector ambiental cuestionan que ninguno de ellos haya podido demostrar con datos verificables la supuesta generación de empleo ni las garantías tecnológicas que eviten el daño ambiental asociado históricamente a la industria salmonera.



