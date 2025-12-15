(Vídeo) Con la sesión ya en marcha, la Legislatura fueguina debate proyectos clave del Ejecutivo en medio de un piquete

La Legislatura sesiona con proyectos clave mientras un piquete se desarrolla en la puerta del edificio legislativo.

Tras dos postergaciones, la Legislatura de Tierra del Fuego sesiona este jueves con una agenda cargada de iniciativas estratégicas, mientras en el exterior del edificio se desarrolla un piquete en reclamo contra las salmoneras, las políticas provinciales y nacionales.
Con la sesión ya en desarrollo, la Legislatura de Tierra del Fuego lleva adelante la 4ª sesión ordinaria del año, luego de dos postergaciones consecutivas que habían generado incertidumbre política. El temario incluye proyectos de alto impacto económico, productivo y social impulsados por el Poder Ejecutivo provincial.

Sin embargo, el debate legislativo se desarrolla en un contexto de fuerte tensión social, ya que manifestantes mantienen un piquete en el acceso al edificio legislativo, reclamando por distintas demandas vinculadas al empleo, las políticas económicas y las reformas en discusión, lo que obliga a un importante despliegue de seguridad en la zona.

Uno de los ejes centrales del debate es la modificación del marco regulatorio de las actividades acuícolas, especialmente aquellas vinculadas a la producción de salmónidos en espacios marítimos, lacustres y fluviales, una iniciativa que vuelve a dividir posiciones entre el oficialismo, sectores productivos y organizaciones ambientalistas.

También ocupa un lugar relevante el tratamiento del proyecto que autoriza a YPF a ceder a favor de Terra Ignis el 100 % de las concesiones de explotación hidrocarburífera de las áreas Lago Fuego, Los Chorrillos y Tierra del Fuego, junto con la prórroga de las concesiones por un plazo de 10 años. El debate gira en torno a su tratamiento inmediato sobre tablas o su permanencia en comisión.

Desde el Ejecutivo provincial insistieron en la urgencia de la aprobación. El gobernador Gustavo Melella reiteró que, de no ratificarse el acuerdo, podría verse comprometida la continuidad operativa de la planta San Sebastián, con impacto directo en la producción, el empleo y los ingresos provinciales.

En paralelo, se discuten otras iniciativas incluidas en el orden del día, como el régimen de regularización de deudas tributarias solicitado por el sector comercial y Pyme; la derogación de la ley que creó el Laboratorio del Fin del Mundo; y modificaciones en la afectación de recursos de coparticipación del municipio de Tolhuin.

La sesión también contempla el tratamiento del veto al Registro de Defunciones Fetales y la creación del Sistema de Constancia de Pérdida Perinatal; la adhesión a leyes nacionales sobre cuidados paliativos y atención frente a la muerte perinatal; y la prórroga hasta diciembre de 2026 de la suspensión de ejecuciones hipotecarias de créditos UVA.

Además, se prevé el ingreso formal del proyecto de Presupuesto Provincial 2026 y la posible prórroga del Programa de Fortalecimiento en Infraestructura Educativa, junto con la liquidación del Fondo Residual de la Ley 478.

Con el recinto activo y protestas en la calle, la sesión aparece como una instancia clave para destrabar definiciones políticas pendientes en un clima social cada vez más tenso, de cara al cierre del año legislativo en la provincia.


