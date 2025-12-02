Cinco años de prisión para el hombre que incendió el supermercado “La Victoria” en Ushuaia

El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur resolvió este jueves condenar a Omar Roldán, de 54 años, a una pena de cinco años de prisión, tras considerarlo responsable del incendio que arrasó con el supermercado “La Victoria” a comienzos de 2025.

Roldán, quien se encontraba detenido al momento del juicio, fue declarado autor del delito de “incendio con peligro común para bienes y personas”, figura penal que contempla la puesta en riesgo de vidas y propiedades debido a la magnitud del siniestro.





Durante la instancia de alegatos, el fiscal Daniel Curtale había solicitado una condena de seis años y seis meses, mientras que la defensa pidió que se tomara en cuenta el estado de adicciones que atravesaba el acusado al momento de iniciar el fuego.





El episodio ocurrió durante la madrugada del 22 de enero de 2025 en el local ubicado sobre Kuanip al 600, donde las llamas se expandieron rápidamente y provocaron daños cuantiosos. A pesar de la violencia del incendio, no hubo víctimas ni personas lesionadas.





En aquel momento, varias dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal de Policía y equipos de Emergencias trabajaron durante horas para contener el fuego. Tras su detención inicial, Roldán quedó incomunicado y la causa fue tramitada en el Juzgado de Instrucción N°3.





La sentencia dictada esta tarde cierra un proceso judicial que mantuvo en vilo a la comunidad, dado el impacto económico y social que tuvo la destrucción total del comercio.