Choque institucional en Tierra del Fuego: Fiscalía de Estado frenó deuda inconstitucional y dejó expuesto al Tribunal de Cuentas

2 0 12 diciembre 2025 2025-12-12T07:05:00-03:00 Editar esta nota

Fiscalía de Estado frenó una deuda inconstitucional y dejó expuesto al Tribunal de Cuentas por avalar una emisión sin votos suficientes.

La Fiscalía de Estado bloqueó la readecuación del Programa de Letras 2025 y calificó como inviable la emisión de deuda con vencimiento en 2026. El dictamen deja en evidencia al Tribunal de Cuentas, que había avalado la operación pese a la falta de votos constitucionales.
La Fiscalía de Estado bloqueó la readecuación del Programa de Letras 2025 y calificó como inviable la emisión de deuda con vencimiento en 2026. El dictamen deja en evidencia al Tribunal de Cuentas, que había avalado la operación pese a la falta de votos constitucionales.

Un serio conflicto institucional se desató dentro del Estado fueguino tras la intervención de la Fiscalía de Estado, que declaró inviable el intento del Gobierno provincial de avanzar con una nueva emisión de deuda más allá del ejercicio fiscal vigente. Mediante el Dictamen N.º 17/2025, el Fiscal Adjunto Maximiliano Tavarone frenó el proyecto impulsado por el Ministerio de Economía para readecuar el “Programa de Letras 2025” y extender vencimientos al año 2026.

El pronunciamiento del organismo de control interno expuso un aspecto determinante que el Ejecutivo y el Tribunal de Cuentas pasaron por alto: la operación se apoyaba en la Ley de Presupuesto N.º 1580, aprobada con mayoría simple (8 votos), cuando la Constitución Provincial —en su Artículo 70— exige una mayoría especial de dos tercios (10 votos) para autorizar cualquier endeudamiento que exceda el año fiscal. Sin esa condición, la maniobra resultaba directamente inconstitucional.

El Tribunal de Cuentas, en el centro de la polémica

El fallo de la Fiscalía no solo frena al Ejecutivo. También deja en una posición comprometida al Tribunal de Cuentas de la Provincia (TCP), que ya había intervenido en el expediente y emitido informes favorables a la operación.

De acuerdo con la documentación oficial, tanto la Secretaría Contable como el Servicio Jurídico del TCP avalaron la readecuación sin señalar la inconstitucionalidad de origen. Los Vocales del organismo —CPN Miguel Longhitano y CPN Hugo Pani— se limitaron a evaluar indicadores financieros, obviando que la ley que daba marco al endeudamiento no contaba con el respaldo legislativo requerido.

Para fuentes consultadas dentro del mismo organismo, este episodio confirma una tendencia preocupante: el Tribunal de Cuentas se muestra más dispuesto a acompañar las urgencias financieras del Ejecutivo que a ejercer el rol de auditoría externa que le atribuye la Constitución. “Falta de control o complicidad”, sintetizan quienes observan con alarma la actuación de los Vocales Vitalicios.

Un mensaje claro: sin mayoría agravada, no hay deuda

El dictamen del Fiscal Adjunto Tavarone fue tajante: si el Gobierno desea avanzar con deuda que trascienda el ejercicio en curso, deberá regresar a la Legislatura y obtener los dos tercios de los votos. No existe margen legal para reinterpretaciones ni atajos administrativos.

El episodio revela falencias graves en la cadena de controles institucionales de Tierra del Fuego y reabre el debate sobre la conducta del Tribunal de Cuentas, cuya intervención, una vez más, aparece cuestionada en términos de rigor, independencia y legalidad.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER: 2
  1. Anónimodiciembre 12, 2025

    Está negociado../El TCP le dio luz verde a Melella para que después él no le recorte el pedido de presupuesto al TCP

    ResponderBorrar
  2. Anónimodiciembre 12, 2025

    choque institucional ??? el tema es que han endeudado la provincia a limites exhorbitantes y le van a tirar la bomba al próximo gobierno, toda deuda de fraudes y gasto público.

    ResponderBorrar

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

Deportes,272,Espectaculos,92,Interes,2427,Interes General,3276,Internacionales,159,Locales,4050,Noticias Nacionales,1436,Policiale,7,Policiales,11492,Sociedad,5119,Tecno,81,Tendencias,166,Titulares,14909,Ultimas Noticias,13298,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Choque institucional en Tierra del Fuego: Fiscalía de Estado frenó deuda inconstitucional y dejó expuesto al Tribunal de Cuentas
Choque institucional en Tierra del Fuego: Fiscalía de Estado frenó deuda inconstitucional y dejó expuesto al Tribunal de Cuentas
Fiscalía de Estado frenó una deuda inconstitucional y dejó expuesto al Tribunal de Cuentas por avalar una emisión sin votos suficientes.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNrTzWUDU3hNNPXZNzPhMZdoCdXn6Fb6tmrAiSpiUauR72s5WbOZRCRSxdAkK3KoMZ3E2_7uqYUo99A_geWlYV2B5M99x9Vl7Sn2CX3ZL8-tmaPhhhC7pE4MJtabbS-LzFjKTsfHZ__7MWVu8Y9LlWnhG0h3RKZDlqOTn8OXDFLQvkG6rqUgsO/w640-h384/fiscalia%20de%20estado%20ushuaia%20frena%20al%20tribunal%20de%20cuentas%20de%20la%20provinccia%20de%20tierra%20del%20fuego.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNrTzWUDU3hNNPXZNzPhMZdoCdXn6Fb6tmrAiSpiUauR72s5WbOZRCRSxdAkK3KoMZ3E2_7uqYUo99A_geWlYV2B5M99x9Vl7Sn2CX3ZL8-tmaPhhhC7pE4MJtabbS-LzFjKTsfHZ__7MWVu8Y9LlWnhG0h3RKZDlqOTn8OXDFLQvkG6rqUgsO/s72-w640-c-h384/fiscalia%20de%20estado%20ushuaia%20frena%20al%20tribunal%20de%20cuentas%20de%20la%20provinccia%20de%20tierra%20del%20fuego.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/12/choque-institucional-en-tierra-del.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/12/choque-institucional-en-tierra-del.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos