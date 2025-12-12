Choque institucional en Tierra del Fuego: Fiscalía de Estado frenó deuda inconstitucional y dejó expuesto al Tribunal de Cuentas

Fiscalía de Estado frenó una deuda inconstitucional y dejó expuesto al Tribunal de Cuentas por avalar una emisión sin votos suficientes.
La Fiscalía de Estado bloqueó la readecuación del Programa de Letras 2025 y calificó como inviable la emisión de deuda con vencimiento en 2026. El dictamen deja en evidencia al Tribunal de Cuentas, que había avalado la operación pese a la falta de votos constitucionales.
Un serio conflicto institucional se desató dentro del Estado fueguino tras la intervención de la Fiscalía de Estado, que declaró inviable el intento del Gobierno provincial de avanzar con una nueva emisión de deuda más allá del ejercicio fiscal vigente. Mediante el Dictamen N.º 17/2025, el Fiscal Adjunto Maximiliano Tavarone frenó el proyecto impulsado por el Ministerio de Economía para readecuar el “Programa de Letras 2025” y extender vencimientos al año 2026.
El pronunciamiento del organismo de control interno expuso un aspecto determinante que el Ejecutivo y el Tribunal de Cuentas pasaron por alto: la operación se apoyaba en la Ley de Presupuesto N.º 1580, aprobada con mayoría simple (8 votos), cuando la Constitución Provincial —en su Artículo 70— exige una mayoría especial de dos tercios (10 votos) para autorizar cualquier endeudamiento que exceda el año fiscal. Sin esa condición, la maniobra resultaba directamente inconstitucional.
El Tribunal de Cuentas, en el centro de la polémica
El fallo de la Fiscalía no solo frena al Ejecutivo. También deja en una posición comprometida al Tribunal de Cuentas de la Provincia (TCP), que ya había intervenido en el expediente y emitido informes favorables a la operación.
De acuerdo con la documentación oficial, tanto la Secretaría Contable como el Servicio Jurídico del TCP avalaron la readecuación sin señalar la inconstitucionalidad de origen. Los Vocales del organismo —CPN Miguel Longhitano y CPN Hugo Pani— se limitaron a evaluar indicadores financieros, obviando que la ley que daba marco al endeudamiento no contaba con el respaldo legislativo requerido.
Para fuentes consultadas dentro del mismo organismo, este episodio confirma una tendencia preocupante: el Tribunal de Cuentas se muestra más dispuesto a acompañar las urgencias financieras del Ejecutivo que a ejercer el rol de auditoría externa que le atribuye la Constitución. “Falta de control o complicidad”, sintetizan quienes observan con alarma la actuación de los Vocales Vitalicios.
Un mensaje claro: sin mayoría agravada, no hay deuda
El dictamen del Fiscal Adjunto Tavarone fue tajante: si el Gobierno desea avanzar con deuda que trascienda el ejercicio en curso, deberá regresar a la Legislatura y obtener los dos tercios de los votos. No existe margen legal para reinterpretaciones ni atajos administrativos.
El episodio revela falencias graves en la cadena de controles institucionales de Tierra del Fuego y reabre el debate sobre la conducta del Tribunal de Cuentas, cuya intervención, una vez más, aparece cuestionada en términos de rigor, independencia y legalidad.
