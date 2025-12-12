Choque institucional en Tierra del Fuego: Fiscalía de Estado frenó deuda inconstitucional y dejó expuesto al Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas, en el centro de la polémica





El fallo de la Fiscalía no solo frena al Ejecutivo. También deja en una posición comprometida al Tribunal de Cuentas de la Provincia (TCP), que ya había intervenido en el expediente y emitido informes favorables a la operación.





De acuerdo con la documentación oficial, tanto la Secretaría Contable como el Servicio Jurídico del TCP avalaron la readecuación sin señalar la inconstitucionalidad de origen. Los Vocales del organismo —CPN Miguel Longhitano y CPN Hugo Pani— se limitaron a evaluar indicadores financieros, obviando que la ley que daba marco al endeudamiento no contaba con el respaldo legislativo requerido.





Para fuentes consultadas dentro del mismo organismo, este episodio confirma una tendencia preocupante: el Tribunal de Cuentas se muestra más dispuesto a acompañar las urgencias financieras del Ejecutivo que a ejercer el rol de auditoría externa que le atribuye la Constitución. “Falta de control o complicidad”, sintetizan quienes observan con alarma la actuación de los Vocales Vitalicios.





Un mensaje claro: sin mayoría agravada, no hay deuda





El dictamen del Fiscal Adjunto Tavarone fue tajante: si el Gobierno desea avanzar con deuda que trascienda el ejercicio en curso, deberá regresar a la Legislatura y obtener los dos tercios de los votos. No existe margen legal para reinterpretaciones ni atajos administrativos.





El episodio revela falencias graves en la cadena de controles institucionales de Tierra del Fuego y reabre el debate sobre la conducta del Tribunal de Cuentas, cuya intervención, una vez más, aparece cuestionada en términos de rigor, independencia y legalidad.