Audiencia pública en Ushuaia: polémica por entregas de tierras, desafectación de reservas y un loteo junto al cementerio

El Concejo Deliberante de Ushuaia llevará adelante este mediodía, a las 12 horas, una audiencia pública en la intersección de Gobernador Paz y Piedrabuena para analizar una batería de iniciativas que despertaron fuertes cuestionamientos por parte de vecinos, especialistas en urbanismo y organizaciones ambientales.

Uno de los puntos más controvertidos es la ratificación del acuerdo para entregar 8.000 metros cuadrados de tierra fiscal a dos familias en una de las zonas más codiciadas de la ciudad. La medida generó preocupación por su impacto en la planificación urbana y por la inequidad en la distribución del suelo en un contexto de marcada emergencia habitacional.





Otro proyecto relevante es la desafectación de 2.000 m² de la Reserva Natural Urbana Hol-Hol, sector que incluye humedales con protección ambiental. La propuesta permitiría habilitar este espacio para uso habitacional, pese a que el propio ordenamiento local reconoce su valor ecológico y carácter de área sensible.





También se debatirá la desafectación de 1.500 m² de espacio verde en avenida Alem, junto con 583 m² destinados a la cooperativa de taxis Monte Cervantes, casos que involucran modificaciones del uso del suelo en zonas ya urbanizadas y con alta demanda de espacios públicos.





Sin embargo, el punto que más inquietud generó entre los vecinos es la propuesta de desafectar 1.230 m² del predio circundante al Cementerio Parque del Mar con el fin de destinarlos a viviendas familiares. La iniciativa sorprende no solo por tratarse de un terreno lindante a un cementerio, sino también por el precedente urbanístico que implicaría en términos de dominio público y respeto de áreas perimetrales.





La audiencia pública permitirá que habitantes, instituciones y organizaciones planteen sus objeciones antes de que los concejales avancen en el tratamiento legislativo de cada uno de estos expedientes, muchos de ellos con alto impacto ambiental y urbanístico en la ciudad.