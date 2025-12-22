CHOQUE FATAL EN CALLE ALEM

El siniestro ocurrido el domingo en Ushuaia dejó de investigarse como un accidente vial.

Las pericias confirmaron que el vehículo no frenó ni realizó maniobras evasivas antes de impactar contra un colectivo estacionado.





En el interior del auto se encontró una carta de despedida. El conductor, de 43 años, hacía referencia a conflictos familiares y a su decisión de quitarse la vida.





Si vos o alguien cercano necesita ayuda: 0800-222-5462 (línea nacional – Argentina)