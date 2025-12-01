ATSA denuncia exclusión de la paritaria en Río Grande y cuestiona la falta de transparencia del Municipio

La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) manifestó un fuerte malestar luego de que el Municipio de Río Grande no la convocara a la reciente mesa paritaria salarial. Desde el gremio calificaron la decisión como injustificada y advirtieron que afecta directamente la transparencia y la legitimidad de las negociaciones.

En un comunicado oficial, ATSA informó: Queremos comunicar a nuestros compañeros que el sindicato no fue convocado a la reciente mesa paritaria salarial municipal llevada adelante por el Ejecutivo de la Municipalidad de Río Grande”.





La organización gremial aseguró que la exclusión del espacio de negociación “no es un detalle menor”, ya que impide que la voz de los trabajadores de la salud esté representada en una instancia clave para definir aumentos y condiciones laborales. “Nuestra ausencia debilita el carácter democrático del proceso paritario y compromete la equidad en la definición de los salarios”, remarcaron.





ATSA también cuestionó que la paritaria realizada no representa adecuadamente la realidad del sector, al no convocar a la totalidad de los sindicatos involucrados.

“Una mesa paritaria sin todos los gremios presentes no refleja la situación real de los trabajadores ni garantiza un acuerdo integral”, afirmaron.





Otro punto señalado por la entidad fue la difusión de imágenes en medios y redes sociales que no corresponden al acuerdo actual, sino a negociaciones anteriores.

“El uso de material desactualizado solo genera confusión en los trabajadores y en la comunidad”, advirtieron.





A pesar de la exclusión, el gremio sostuvo que continuará exigiendo participación plena y transparencia en cada instancia discutida. “ATSA seguirá defendiendo con firmeza los derechos de sus compañeros, reclamando procesos paritarios serios, completos y representativos”, concluyeron.





La situación vuelve a poner bajo la lupa la manera en que el Municipio de Río Grande administra las negociaciones salariales, en un contexto donde distintos sectores laborales vienen cuestionando la falta de apertura y claridad de la gestión.



