Asumió Marjorette Saldias Cárcamo en el Concejo Deliberante de Ushuaia tras la renuncia de Belén Monte de Oca

Asumió la concejala Marjorette Saldias Cárcamo en Ushuaia tras la renuncia de Monte de Oca. Debutará en la 8° sesión ordinaria del Concejo.

La nueva concejala juró en reemplazo de Belén Monte de Oca, electa senadora por La Libertad Avanza. Sus pares destacaron la necesidad de un trabajo institucional “ordenado y orientado al bienestar de los vecinos”. Este jueves tendrá su primera intervención en sesión ordinaria.
En una sesión especial realizada este miércoles, el Concejo Deliberante de Ushuaia tomó juramento a Marjorette Saldias Cárcamo, quien asumió como concejala en reemplazo de Belén Monte de Oca, actualmente senadora electa por La Libertad Avanza.

La jornada legislativa comenzó con la aprobación formal de la renuncia presentada por Monte de Oca. Inmediatamente después, Saldias prestó juramento e ingresó de manera oficial al Cuerpo deliberativo, en el recinto ubicado en las calles Gobernador Paz y Piedrabuena.

La nueva edil fue proclamada suplente por la Junta Electoral Municipal mediante el Acta N° 8 firmada en agosto de 2023, lo que habilitó su incorporación tras la vacante generada por la senadora electa.

Durante la ceremonia, los concejales expresaron su intención de sostener un “trabajo institucional ordenado, en pos del bienestar de los vecinos”, destacando la importancia de fortalecer la labor legislativa local.

Saldias Cárcamo tendrá su primera participación activa este jueves, cuando se lleve adelante la 8° sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Ushuaia.

