Amigo denunció al conductor del auto involucrado en el choque fatal del motociclista Juan Gramajo

De accidente sin terceros a choque con fuga





En un primer momento, la hipótesis apuntaba a un siniestro sin intervención de terceros, presumiéndose que el motociclista habría derrapado sobre el pavimento mojado. Sin embargo, esa línea fue descartada tras el avance de las pericias, el análisis de cámaras de seguridad y la aparición de testigos presenciales.





Según la reconstrucción policial, la motocicleta Honda CR 150 circulaba a alta velocidad y realizando maniobras zigzagueantes por la avenida costera. Al llegar a Don Bosco, el rodado se habría colocado a la par de un Ford Ka rojo, que avanzaba lentamente con dos ocupantes.





En ese punto, ambos vehículos se rozaron lateralmente, provocando que Gramajo perdiera el control, cayera violentamente y terminara impactando contra una señalética. La motocicleta quedó a escasa distancia del cuerpo.



