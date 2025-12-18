Amigo denunció al conductor del auto involucrado en el choque fatal del motociclista Juan Gramajo

Un testimonio clave compromete al conductor del Ford Ka en la muerte del motociclista Juan Gramajo. Confirmaron que la víctima llevaba casco.
La causa que investiga la muerte del motociclista Juan Orlando Gramajo (23) sumó en las últimas horas un elemento determinante: un amigo del conductor del automóvil involucrado se presentó ante la Justicia y lo incriminó directamente, asegurando que el propio joven le confesó haber participado del hecho el mismo día del siniestro.
El trágico episodio ocurrió el domingo 14 de diciembre, en horas de la madrugada, en la intersección de Prefectura Naval y Don Bosco, en Ushuaia, bajo condiciones climáticas adversas, con intensa precipitación.
De accidente sin terceros a choque con fuga
En un primer momento, la hipótesis apuntaba a un siniestro sin intervención de terceros, presumiéndose que el motociclista habría derrapado sobre el pavimento mojado. Sin embargo, esa línea fue descartada tras el avance de las pericias, el análisis de cámaras de seguridad y la aparición de testigos presenciales.
Según la reconstrucción policial, la motocicleta Honda CR 150 circulaba a alta velocidad y realizando maniobras zigzagueantes por la avenida costera. Al llegar a Don Bosco, el rodado se habría colocado a la par de un Ford Ka rojo, que avanzaba lentamente con dos ocupantes.
En ese punto, ambos vehículos se rozaron lateralmente, provocando que Gramajo perdiera el control, cayera violentamente y terminara impactando contra una señalética. La motocicleta quedó a escasa distancia del cuerpo.
Filmaciones y pericias: el auto se detuvo y se fue
Las cámaras de seguridad analizadas muestran que, tras el impacto, el Ford Ka se detuvo brevemente, pero ninguno de sus ocupantes descendió para asistir a la víctima, retirándose inmediatamente del lugar.
A partir de estos registros, personal de la Comisaría Primera y de la División Policía Científica logró identificar el vehículo, lo que derivó en allanamientos realizados el martes 16 de diciembre en distintos domicilios de la ciudad.
El automóvil fue localizado y secuestrado, constatándose daños en la carrocería y la rotura del espejo retrovisor izquierdo, compatibles con el contacto con la motocicleta.
Testimonio clave: “Me mandé una cagada”
El avance más relevante se produjo cuando un amigo del conductor se presentó ante la Justicia y declaró que, durante la tarde del mismo domingo, recibió un llamado telefónico del joven, quien —visiblemente alterado— le habría dicho:
“Me mandé una cagada”, confesándole que había participado en un incidente donde una persona resultó gravemente afectada.
El declarante ratificó la identidad del conductor y aportó detalles que refuerzan el resto del material probatorio.
Imputación por abandono de persona
Con estos elementos, el conductor del Ford Ka y su pareja, ambos de 25 años, fueron notificados de sus derechos y garantías procesales, quedando preliminarmente imputados por el delito de abandono de persona.
La causa es instruida por el Juzgado de Instrucción Nº 3, a cargo del juez Federico Vidal.
Confirmación clave: la víctima llevaba casco
Finalmente, desde la investigación se confirmó que Juan Gramajo llevaba casco colocado al momento del hecho, desmintiendo versiones iniciales que ponían en duda este aspecto.
La causa continúa en etapa investigativa, mientras la Justicia evalúa nuevas medidas procesales a partir de la gravedad de los hechos y la conducta posterior al siniestro.
