(Vídeo) Vecinos denuncian rotura de caño y gran pérdida de agua en Gobernador Paz 1281

Vecinos denuncian una rotura de caño en Gobernador Paz 1281 en Ushuaia. Gran pérdida de agua y ausencia de DPOSS para reparar el problema.

Residentes de Gobernador Paz 1281 alertaron sobre una importante pérdida de agua que sale desde la vereda. Aseguran que la DPOSS aún no se presentó para verificar o reparar la rotura.
Un grupo de vecinos de la calle Gobernador Paz 1281, en Ushuaia, denunció este viernes una importante rotura de cañería, que provoca que una gran cantidad de agua brote constantemente desde la vereda, generando preocupación por el desperdicio y el riesgo de congelamiento en caso de bajas temperaturas.

Los residentes señalaron que la pérdida comenzó horas atrás y que, pese a los reiterados avisos, ningún equipo de la DPOSS se hizo presente para inspeccionar el sector o avanzar con la reparación correspondiente. La situación genera malestar entre los frentistas, quienes advierten que el caudal de agua aumenta y podría provocar daños en la calzada o filtraciones en viviendas cercanas.

El problema se suma a los reclamos frecuentes por falta de mantenimiento y demoras en las intervenciones de los servicios públicos, lo que vuelve a poner en debate la respuesta del organismo ante emergencias básicas en la ciudad.

Por el momento, la pérdida continúa activa y los vecinos piden una intervención urgente para evitar mayores complicaciones.

Noticia en desarrollo.

