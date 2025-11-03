(Vídeo) Un castor perdido en pleno centro de Ushuaia fue acompañado hasta el Chorrillo por un vecino

Un castor apareció en Yaganes, frente a la Legislatura. Un vecino lo acompañó hasta el Chorrillo para evitar que fuera atropellado.
Una inusual escena sorprendió a los transeúntes este sábado por la tarde en Yaganes, a la altura de la Legislatura provincial, cuando un castor apareció deambulando por la calle, desorientado y en medio del tránsito.
El vecino Sebastiá y su hija Emma, testigo del hecho, contó que ayudo al castor a llegar al chorillo, notar que el animal no se quedaba quieto y corría riesgo de ser atropellado. “Como no se quedaba tranquilo, lo fui acompañando hasta el Chorrillo”, relató, destacando su intención de proteger al animal.
Finalmente, el castor logró regresar al curso de agua del Chorrillo, donde se perdió entre la vegetación. Sebastián compartió fotos y vídeos del momento, que rápidamente se viralizaron por lo llamativo del episodio.
La presencia del castor en pleno centro vuelve a poner en debate la expansión de esta especie invasora, que continúa desplazándose hacia zonas urbanas debido a la falta de control y al impacto ambiental que generan en los ecosistemas fueguinos.
Agradecemos a los amigos y lectores que envían por #Whatsapp 📲 +54 2901 48-8710 #Facebook y a nuestro #instagram @cronicasfueguinas_oficial imágenes y vídeos para compartir. #noticias #cronicasfueguinas. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.
Fue a buscar la coima a la Legislaturra!ResponderBorrar
asi de boludos estamos, . . . lo salvan para que pueda seguir destruyendo el bosque ... jajajaResponderBorrar
y el que filma no hace nada?ResponderBorrar
Mira como se disfrazan de castor para que no se enteren que voto al narcoliberpeluca.ResponderBorrar
Estos pobres animales no hacen nada ni los conejos,el animal que mas impacta el ambiente y no hay control es el humano solo vean el desastre que estan haciendo en las zonas de montaña donde hay árboles estan destruyendo todo y contaminando todoResponderBorrar
Solo vean el desastre que estan haciendo los asentamientos ilegales o villas en medio del bosque estan destruyendo todo y contaminando todo ahi estan los animales que siguen aumentando y contaminan y generan impacto ambiental por la falta de control ,el castor y el conejo no hacen nada comparado con el ser humanoResponderBorrar
hablando de casto...que pasa que la justicia no investiga a el valijero de la cerda castillo? me refiero a federico velezquez...ResponderBorrar
con un sueldito de empleado estatal, fortunas tiene... se piensan que la hace trabajando???? jajajajajajaaj
dejencen de joder, este Poder Judicial, da asco.....
tiene camionetas, motos para andar en el agua, carros, cuatris, motos, departamentos en tolhuin, peluquerias, kioscos, casas de ropas, casas de motos, tres autos de rally, etc, etc.
SE LE ESTIRA EL SUELDITO AL MUCHACHO PARECE!!!
El Abogado claudio mario blanco, es el asesor del testaferro de harrinton me refiero a guimenez tomas,estan meta vender terrenos fiscales, que son del estado, para beneficios personales de estos tres chorros.ResponderBorrar
y el Poder Judicial?? y el Fiscal?
DUERMEN???? renuncien todos manga de inoperantes!
supongo que si les entra una rata en la casa van a hacer lo mismo no ??? jajajaResponderBorrar
Ya va a aparecer un kukarolo y se lo va a comer. Así y solo así va a poder comer carne jajajaResponderBorrar
Hay otra plaga mucho mas dañina y dificil de erradicar que los castores, se llama PERONISMOResponderBorrar
asi va a ndar el acolito sidoso el proximo año, despues de las eleccionesResponderBorrar
esta buscando a WALTER VUOTO por las inundacionesResponderBorrar
Era el lesg pino.q esta ansioso para q haya sesiones en la lesg.y coimear con la aprobación del presupuesto.gasto mucho en la campaña de la lopez( la q se cree la emperatriz del peronismo)ResponderBorrar
En la matanza lo hacen asadoResponderBorrar
ese no es el zorro maldones??ResponderBorrar
Al pelotudo, e inconciente, de la ciudad de Rio Grande, que anda en un FORD KA COLOR GRIS DOMINIO AA 933 IQ, POLARIZADO, que anda pasando todos los semaforos en rojos, y anda corriendo picadas, espero, que los INUTILES DE TRANSITO, del Municipio, secuentre ese auto, antes de que mate a alguien.ResponderBorrar
recuerden DOMINIO AA 933 IQ
FORD KA MODELO NUEVO
POLARIZADO
COLOR GRIS CLARO
TERRIBLE COMILONA ME HUBIERA MHECHO CON ESTA ESPECIE INVASIVA JAJAJA...ResponderBorrar