(Vídeo) Un castor perdido en pleno centro de Ushuaia fue acompañado hasta el Chorrillo por un vecino

Una inusual escena sorprendió a los transeúntes este sábado por la tarde en Yaganes, a la altura de la Legislatura provincial, cuando un castor apareció deambulando por la calle, desorientado y en medio del tránsito.

El vecino Sebastiá y su hija Emma, testigo del hecho, contó que ayudo al castor a llegar al chorillo, notar que el animal no se quedaba quieto y corría riesgo de ser atropellado. “Como no se quedaba tranquilo, lo fui acompañando hasta el Chorrillo”, relató, destacando su intención de proteger al animal.





Finalmente, el castor logró regresar al curso de agua del Chorrillo, donde se perdió entre la vegetación. Sebastián compartió fotos y vídeos del momento, que rápidamente se viralizaron por lo llamativo del episodio.





La presencia del castor en pleno centro vuelve a poner en debate la expansión de esta especie invasora, que continúa desplazándose hacia zonas urbanas debido a la falta de control y al impacto ambiental que generan en los ecosistemas fueguinos.