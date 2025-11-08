(Vídeo) Residentes bolivianos última procesión del año en honor a la Virgen de Urkupiña en Ushuaia

Este domingo se llevará a cabo la última procesión del año en honor a la Virgen de Urkupiña, organizada por la colectividad boliviana residente en Ushuaia.

El evento religioso, que año tras año reúne a cientos de fieles, marcará el cierre de las actividades devocionales de 2025.





Una vez finalizada la procesión, los fieles se movilizarán hacia el Quincho de los Chilenos, donde tendrá lugar la presentación ante la Virgen y las ofrendas tradicionales.





La comunidad invitó a todos los vecinos y vecinas de Ushuaia a participar de esta celebración cargada de fe y alegría:





“En honor a nuestra bella mamita Virgen de Urkupiña... ¡Los esperamos con el corazón abierto!”, expresaron los organizadores a través de sus redes sociales.





La festividad contará con danzas, cantos y trajes típicos que reflejan la identidad y el fervor de la comunidad boliviana, que mantiene viva su tradición a pesar de la distancia.



