(Vídeo) Residentes bolivianos última procesión del año en honor a la Virgen de Urkupiña en Ushuaia

0 0 08 noviembre 2025 2025-11-08T09:23:00-03:00 Editar esta nota

Ushuaia despide el año con la última procesión en honor a la Virgen de Urkupiña. La comunidad boliviana invita a participar de la celebración.

La comunidad boliviana de Ushuaia se prepara para despedir el año con una emotiva procesión en honor a la Virgen de Urkupiña, símbolo de fe, esperanza y unión.

Este domingo se llevará a cabo la última procesión del año en honor a la Virgen de Urkupiña, organizada por la colectividad boliviana residente en Ushuaia.
El evento religioso, que año tras año reúne a cientos de fieles, marcará el cierre de las actividades devocionales de 2025.

Una vez finalizada la procesión, los fieles se movilizarán hacia el Quincho de los Chilenos, donde tendrá lugar la presentación ante la Virgen y las ofrendas tradicionales.

La comunidad invitó a todos los vecinos y vecinas de Ushuaia a participar de esta celebración cargada de fe y alegría:

“En honor a nuestra bella mamita Virgen de Urkupiña... ¡Los esperamos con el corazón abierto!”, expresaron los organizadores a través de sus redes sociales.

La festividad contará con danzas, cantos y trajes típicos que reflejan la identidad y el fervor de la comunidad boliviana, que mantiene viva su tradición a pesar de la distancia.

Agradecemos a los amigos y lectores que envían por #Whatsapp 📲 +54 2901 48-8710 #Facebook y a nuestro #instagram @cronicasfueguinas_oficial imágenes y vídeos para compartir. #noticias #cronicasfueguinas. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,270,Espectaculos,88,Interes,2401,Interes General,3245,Internacionales,157,Locales,3891,Noticias Nacionales,1421,Policiale,7,Policiales,11441,Sociedad,5061,Tecno,78,Tendencias,154,Titulares,14732,Ultimas Noticias,13121,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: (Vídeo) Residentes bolivianos última procesión del año en honor a la Virgen de Urkupiña en Ushuaia
(Vídeo) Residentes bolivianos última procesión del año en honor a la Virgen de Urkupiña en Ushuaia
Ushuaia despide el año con la última procesión en honor a la Virgen de Urkupiña. La comunidad boliviana invita a participar de la celebración.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAWpPeK1udKUcpCQ3oMMpaXrqdzoBkWHo9GRvbEBGEU0thgKdD-lmioFvMjF-aA1v3MPWs5Qko-iz1qG4F_ib898bRAhyphenhyphen4b4xdf_baK80Jq7p9wCV2JUkV78DlMCq_eypKT4wI8cs0PtA6uPoxpK4yVDM7JK0iJ3Qen6zYD5XB2UfzSdhYpHvY/w640-h384/comunidad%20boliviana%20conmemora%20ush.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAWpPeK1udKUcpCQ3oMMpaXrqdzoBkWHo9GRvbEBGEU0thgKdD-lmioFvMjF-aA1v3MPWs5Qko-iz1qG4F_ib898bRAhyphenhyphen4b4xdf_baK80Jq7p9wCV2JUkV78DlMCq_eypKT4wI8cs0PtA6uPoxpK4yVDM7JK0iJ3Qen6zYD5XB2UfzSdhYpHvY/s72-w640-c-h384/comunidad%20boliviana%20conmemora%20ush.png
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/11/video-residentes-bolivianos-ultima.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/11/video-residentes-bolivianos-ultima.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos