(Vídeo) Rescate aéreo salvó la vida de un turista israelí en Laguna Esmeralda

Un turista israelí sufrió un shock anafiláctico en Laguna Esmeralda y fue rescatado por un operativo aéreo que logró salvarle la vida.

Un turista israelí de 20 años fue rescatado este martes mediante un operativo aéreo de alta complejidad luego de sufrir una reacción alérgica severa con compromiso respiratorio en la zona de Laguna Esmeralda, uno de los destinos más visitados por los turistas que llegan a Ushuaia.

El hecho ocurrió cerca de las 12:40 horas, cuando la Comisión de Auxilio recibió el alerta sobre un joven que había perdido el conocimiento, presentando edema facial y dificultad para respirar, con sospecha de shock anafiláctico.

De inmediato, se activó un protocolo de emergencia coordinado por la Dirección General de Atención a la Emergencia, que dispuso el traslado aéreo con el helicóptero sanitario de la Provincia, acompañado por un equipo médico especializado.

El doctor Kevin Bleuer, director general de Atención a la Emergencia, informó que el equipo estuvo integrado por “un médico, un enfermero, un técnico en emergencias y un rescatista de Defensa Civil Municipal, mientras la Comisión de Auxilio desplegó su equipo terrestre de rescate y comunicaciones”.

En el lugar, dos médicos italianos y un rescatista que se encontraban de excursión brindaron la primera asistencia al joven hasta la llegada del equipo aéreo. El paciente presentaba severa dificultad respiratoria y fue tratado con adrenalina intramuscular, broncodilatadores, oxígeno y corticoides, logrando estabilizarlo.

Posteriormente, fue trasladado en helicóptero hasta el aeropuerto y desde allí en ambulancia al Hospital Regional Ushuaia, donde permanece internado en observación y evoluciona favorablemente.

Bleuer explicó que “en una anafilaxia se produce un cierre de los bronquios, un edema de glotis y una caída brusca de la presión arterial, lo que puede desencadenar un paro cardiorrespiratorio en pocos minutos si no se actúa rápidamente”.

El funcionario destacó que “el helicóptero sanitario es una herramienta fundamental, porque en emergencias como esta cada minuto cuenta. Este caso lo refleja claramente: el paciente estaba al borde de un paro respiratorio y la respuesta aérea permitió salvarle la vida”.

Además, subrayó “el trabajo conjunto de todas las instituciones que integran la Comisión de Auxilio y la Dirección Provincial de Aeronavegación, cuya alerta temprana y respuesta inmediata fueron claves para el éxito del operativo”.

Desde la Dirección General de Atención a la Emergencia recordaron a los turistas y residentes que realizan actividades de senderismo o excursiones en zonas agrestes la importancia de tomar todas las precauciones necesarias antes de emprender el viaje:

Informar siempre el recorrido previsto.

Llevar elementos de seguridad y primeros auxilios. Mantener comunicación constante con organismos de emergencia. El caso volvió a poner en evidencia la importancia de la coordinación interinstitucional y de contar con un servicio aéreo sanitario operativo, que en esta oportunidad resultó determinante para evitar una tragedia. Mantener comunicación constante con organismos de emergencia. El caso volvió a poner en evidencia la importancia de la coordinación interinstitucional y de contar con un servicio aéreo sanitario operativo, que en esta oportunidad resultó determinante para evitar una tragedia.