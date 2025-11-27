(Vídeo) Motín en la unidad de detención 1: Varios internos tuvieron que ser asistidos.

Motín en la Unidad de detencion N.º 1. Quema de colchón. Bomberos asistieron a varios internos afectados por humo. Operativo de emergencia.

Bomberos, personal sanitario y fuerzas de seguridad intervinieron en la Unidad de Detención N.º 1 tras un foco ígneo en el Pabellón B. Varios internos fueron asistidos por inhalación de humo.
Un importante operativo de emergencia se desplegó este mediodía en la Unidad de Detención N.º 1 de Río Grande luego de que se registrara un incendio en el Pabellón B, presuntamente originado por la quema deliberada de un colchón en el marco de un reclamo interno protagonizado por un grupo de detenidos.

El foco ígneo generó una intensa presencia de Bomberos Voluntarios, personal del Hospital Regional Río Grande y agentes del Servicio Penitenciario, quienes actuaron rápidamente para controlar la situación y brindar asistencia a los internos afectados.

Según fuentes consultadas, varios detenidos debieron recibir atención médica por inhalación de humo, aunque ninguno presentaría heridas de gravedad. La rápida intervención evitó que el incendio se expandiera a otras celdas o estructuras internas del pabellón.

Las autoridades penitenciarias iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar el origen exacto del hecho y evaluar posibles sanciones disciplinarias. Hasta el momento, no se informaron daños estructurales significativos en la unidad.

El incidente vuelve a encender la alarma sobre las condiciones internas y los recurrentes focos de tensión dentro del establecimiento carcelario, una problemática que se repite año tras año y que exige mayor previsión y protocolos efectivos para evitar episodios de riesgo tanto para internos como para el personal.

