(Vídeo) Juraron los nuevos senadores fueguinos, pero crece la duda: ¿defenderán realmente a la provincia?

El temor principal: el futuro del régimen industrial





En Tierra del Fuego, el debate es directo: ¿Defenderán el régimen industrial o lo entregarán en negociaciones nacionales?





Por años, este beneficio fue clave para sostener empleo, inversión y soberanía en la provincia. Hoy está nuevamente bajo análisis, y la postura de los flamantes senadores sigue siendo —como mínimo— ambigua.