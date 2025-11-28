(Vídeo) Juraron los nuevos senadores fueguinos, pero crece la duda: ¿defenderán realmente a la provincia?

Juraron Coto, Monte de Oca y López, pero crecen las dudas sobre si realmente defenderán a Tierra del Fuego en debates clave como el régimen industrial
La Cámara Alta formalizó este viernes 28 de noviembre la asunción de los 24 senadores electos en todo el país, y entre ellos juraron los tres representantes de Tierra del Fuego: Agustín Coto, Belén Monte de Oca (La Libertad Avanza) y Cándida Cristina López (Fuerza Patria).
Sin embargo, lejos de un clima de celebración, su llegada al Congreso despertó una serie de interrogantes que ya circulan con fuerza dentro de la provincia.
Una jura impecable… pero con un trasfondo incómodo
Aunque la ceremonia avanzó sin sobresaltos —previo dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales— no pocos observadores se preguntan si estos nuevos senadores realmente harán valer la voz fueguina en un Senado que enfrenta tensiones políticas profundas y disputas de poder cada vez más marcadas.
El temor principal: el futuro del régimen industrial
En Tierra del Fuego, el debate es directo: ¿Defenderán el régimen industrial o lo entregarán en negociaciones nacionales?
Por años, este beneficio fue clave para sostener empleo, inversión y soberanía en la provincia. Hoy está nuevamente bajo análisis, y la postura de los flamantes senadores sigue siendo —como mínimo— ambigua.
Temas clave que pondrán a prueba su lealtad con la provincia
Además del régimen industrial, los nuevos legisladores deberán posicionarse sobre:
- La política energética y el desarrollo del Atlántico Sur.
- La situación de las economías locales, golpeadas por la crisis.
- Las tensiones en materia de soberanía y proyección territorial.
- La inflación, la recesión y el impacto en trabajadores y jubilados fueguinos.
Cada uno de estos temas será un test para saber si responderán a la provincia o a las líneas partidarias que los impulsaron.
Un Senado en transición y representantes bajo la lupa
Con un Senado nacional que atraviesa sus propias reconfiguraciones internas —y donde Tierra del Fuego suele ser moneda de cambio en negociaciones nacionales— la incertidumbre crece: ¿Serán Coto, Monte de Oca y López defensores firmes de la provincia o espectadores pasivos en el tablero político?
Por ahora, la respuesta es una incógnita. La provincia observa y Crónicas Fueguinas, toma nota.
demás esta decir que Coto y Montes de Oca votaran a favor de todo lo que indique el PEN como el flamante diputado lo anuncio. Así que si un día el psicópata pide que le saquen el tapón a la isla y nos ahoguemos....lo haránResponderBorrar
Los senadores de La Libertad Altransa defendiendo a la provincia? Ni en sueños. Ya vimos lo que hizo y hace el gobierno nacional con la industria local, no veo por qué harían una excepción con TDFResponderBorrar
estamos salvados, con la lopez no va a ir de diez !!! .. .jajajajjajajajajjaResponderBorrar
El peronismo no sumo más senadores gracias el cristina lopezResponderBorrar
DEBE SER EL UNICO PAIS DEL MUNDO DONDE NO FUNCIONA LA DEMOCRACIA Y DONDE LOS DIRIGENTES POLITICOS, ENTRAN SECO Y SALEN MILLONARIOS Y LOS QUE TIENE PLATA QUIEREN EL PODER, SIGUIENDO EL ORDEN ASI ESTAN LOS GREMIALISTAS, LA JUSTICIA, LOS DIRIGENTES DEPORTIVOS Y LOS PASTORES DE LAS IGLESIAS, DIGAMEN SI HAY OTRO PAIS IGUAL QUE LA ARGENTINA EN CORRUPCION, LO UNICO QUE LES INTERESA ES QUE LA SELECCION SALGA CAMPEON DEL MUNDO PARA TAPAR TANTA CORRUPCIONResponderBorrar
Los liberpelucas asumieron decididos a defender el estado, el estado de Columbia DC con su capital Washington.ResponderBorrar
VLLCResponderBorrar
la ley 19640 sigue, y las fabricas estan cerrando por caida del consumo e incremento de importaciones si en punta arenas una freidora de aire me sale 45000 pesos argentinos y aca 179000, no hay mucho para pensarResponderBorrar
negra tilinga la lopez, talon rajadoResponderBorrar
Los empleados de Meleya dudo que defiendan la provincia, seguramente van a estar de paseo todo el tiempo y jodiendo gente como el gobernadorResponderBorrar
raaaaaaaaaaaaaro que coto jure solo... por que esconde a su familia????ResponderBorrar
la monte de oca trepadora, chupo y chupo hasta que llegoResponderBorrar
Esperemos que esta juventud, haga las cosas bien. Lo merecemos!!!!ResponderBorrar