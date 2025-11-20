(Vídeo) Incendio de interfase en Andorra: hallaron un tacho con brasas junto a una vivienda

En horas de la madrugada de este jueves 20 de noviembre, personal de emergencia fue alertado sobre un incendio de interfase en el sector Barba de Viejo, en el barrio Andorra.

Al arribar al lugar con el móvil Nº 18, los bomberos detectaron un foco ígneo que se desarrollaba sobre las raíces de un árbol, a escasa distancia de la estructura de una vivienda. Durante la intervención, se encontró un tacho con brasas, lo que habría generado o favorecido el inicio del fuego.





El personal trabajó rápidamente para sofocar el incendio y evitar su propagación hacia zonas habitadas, logrando controlarlo sin que se registraran mayores daños.





Las actuaciones quedaron a cargo de los equipos de emergencia, que recordaron la importancia de no dejar brasas encendidas ni elementos generadores de calor cerca de estructuras, especialmente en sectores de interfase donde el riesgo de propagación es elevado.



