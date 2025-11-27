(Vídeo) Denuncian desmonte y destrucción en el área del Martial: crece la preocupación por obras sin control

Denuncian desmonte y maquinaria sin control en el Cerro Martial. Vecinos exigen información oficial por el impacto ambiental y la falta de supervisión
Vecinos y visitantes denunciaron movimientos de suelo y desmonte con maquinaria pesada en una zona ambientalmente protegida del Cerro Martial. Videos enviados por lectores muestran equipos arrasando vegetación, sin información oficial sobre permisos ni supervisión estatal.
Alarma en el Martial por maquinaria trabajando sin control ambiental
Una nueva polémica ambiental sacude a Ushuaia. Según videos enviados por lectores y vecinos al portal, máquinas de gran porte están operando en el área del Cerro Martial, removiendo vegetación y generando un fuerte impacto en flora y fauna de una zona reconocida por su sensibilidad ecológica.
Las imágenes muestran a los equipos avanzando sin restricciones, tirando todo a su paso. Lo que nadie logra comprender —y lo que las autoridades evitaron aclarar hasta el momento— es por qué se siguen realizando trabajos con maquinaria pesada en un sector que debería estar estrictamente regulado.
Vecinos denuncian falta de información y controles
Quienes recorren habitualmente el área expresaron su malestar por el avance de movimientos de suelo “más allá de la línea de vegetación”, dentro de un espacio de alto valor ambiental.
Las quejas se multiplican: “¿Concesión del Cerro Martial? ¿Quién autoriza estas obras? ¿Quién controla?”, plantearon mediante mensajes difundidos en redes sociales.
Hasta ahora, ningún organismo provincial ni municipal explicó si existe autorización formal, estudios de impacto ambiental o inspecciones en curso. La opacidad no hace más que aumentar la preocupación.
Un reclamo que vuelve: controles laxos para algunos, duros para otros
Los denunciantes también remarcaron la marcada desigualdad en los criterios de fiscalización: “Después no le echen la culpa solamente a la gente que tala un poco de bosque para armar una casilla y poder vivir”, cuestionaron, señalando que mientras se persigue a familias vulnerables por mínimas intervenciones, grandes movimientos de tierra parecen avanzar sin que nadie intervenga.
Responsabilidad política: ¿quién cuida el bosque del Martial?
Las denuncias apuntan directamente al Gobierno provincial, responsable del área, y al Municipio de Ushuaia, que debería garantizar controles ambientales y urbanísticos.
La falta de control y transparencia, en una zona emblemática para vecinos y turistas, expone nuevamente la fragilidad de las políticas ambientales y el abandono del Martial.
Mientras aumentan las denuncias y la incertidumbre, los vecinos exigen que se difunda de manera urgente el detalle de las obras, sus permisos y sus objetivos. Advierten que, “en nombre del progreso, también puede haber retrocesos”, especialmente cuando no se preservan los ecosistemas que hacen del Martial uno de los espacios naturales más valiosos de la ciudad.
Si estuviste en la zona o tenés registros de estas intervenciones, podés enviar tu material y tu testimonio para ampliar esta investigación.
Si Melella con Vuoto son socios ahora....quien les va a decir algo?ResponderBorrar
esta concesionado desde el 2016, son las obras para los medios de elevación obvio que desmontan algunas zonas, esperen que arrasen las banquinas de abajo para el estacionamiento, piden inversiones y despues se quejan hdpResponderBorrar
Sigan desmontando y alambrando hdrp pero a las mujeres y niños los sacan enseguida por intruso.......SORETESResponderBorrar
Todo es premeditado y autorizado por el gobierno que no controla nada del territorio de la provincia y después nos alarmamos de semejantes hechos de corrupción de estos delincuentes de los tres poderes.ResponderBorrar
Los funcionarios del gobierno provincial, y los municipales, obran como una verdadera organización delictiva con el fin de enriqueserce utilizando todos los recursos posibles y disponibles para lograr sus objetivosResponderBorrar
Ahora cuando pasan la topadora a diestra y siniestra por los Cauquenes y demás barrios no pasa nada, no había restos de indios, daño ecológico etc etc. Ahora cuando hacen una obra para potenciar el turismo y el laburo hacen kilombl,, siempre los mismo chantas, háganse ortear manga de fumáncherasResponderBorrar
para estas cosas no existe el control ambiental... sino pregunta al cerro si presento estudio de las pistas nuevas .... jajajajaj . para estas cosas no hay problemaResponderBorrar
ahora, si le menten en la cabeza a la gente que es delito ir a usar un fogon en el campo hecho POR LOS MISMOS QUE LOS PROHIBEN.....
¿En la Caja de Previsión de TDF están preparando el arbolito? No se mueven los exptes.ResponderBorrar
si, claro, frenen todo, así sigue quedando como única opción el cerro castor, que priva a los fueguinos del esquí con los precios que cobra. Y no dicen nada de como arrasaron el bosque en el escondido, como lo siguen haciendo en dos banderas, tres banderas, raíces, antiguo leñadores. De eso no hablan???. Ahora nos quieren cagar impidiendo que se habilite la nueva pista.ResponderBorrar