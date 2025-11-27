(Vídeo) Denuncian desmonte y destrucción en el área del Martial: crece la preocupación por obras sin control

Vecinos y visitantes denunciaron movimientos de suelo y desmonte con maquinaria pesada en una zona ambientalmente protegida del Cerro Martial. Videos enviados por lectores muestran equipos arrasando vegetación, sin información oficial sobre permisos ni supervisión estatal.

Alarma en el Martial por maquinaria trabajando sin control ambiental





Una nueva polémica ambiental sacude a Ushuaia. Según videos enviados por lectores y vecinos al portal, máquinas de gran porte están operando en el área del Cerro Martial, removiendo vegetación y generando un fuerte impacto en flora y fauna de una zona reconocida por su sensibilidad ecológica.





Las imágenes muestran a los equipos avanzando sin restricciones, tirando todo a su paso. Lo que nadie logra comprender —y lo que las autoridades evitaron aclarar hasta el momento— es por qué se siguen realizando trabajos con maquinaria pesada en un sector que debería estar estrictamente regulado.





Vecinos denuncian falta de información y controles





Quienes recorren habitualmente el área expresaron su malestar por el avance de movimientos de suelo “más allá de la línea de vegetación”, dentro de un espacio de alto valor ambiental.





Las quejas se multiplican: “¿Concesión del Cerro Martial? ¿Quién autoriza estas obras? ¿Quién controla?”, plantearon mediante mensajes difundidos en redes sociales.





Hasta ahora, ningún organismo provincial ni municipal explicó si existe autorización formal, estudios de impacto ambiental o inspecciones en curso. La opacidad no hace más que aumentar la preocupación.





Un reclamo que vuelve: controles laxos para algunos, duros para otros





Los denunciantes también remarcaron la marcada desigualdad en los criterios de fiscalización: “Después no le echen la culpa solamente a la gente que tala un poco de bosque para armar una casilla y poder vivir” , cuestionaron, señalando que mientras se persigue a familias vulnerables por mínimas intervenciones, grandes movimientos de tierra parecen avanzar sin que nadie intervenga.





Responsabilidad política: ¿quién cuida el bosque del Martial?





Las denuncias apuntan directamente al Gobierno provincial, responsable del área, y al Municipio de Ushuaia, que debería garantizar controles ambientales y urbanísticos.





La falta de control y transparencia, en una zona emblemática para vecinos y turistas, expone nuevamente la fragilidad de las políticas ambientales y el abandono del Martial.





Mientras aumentan las denuncias y la incertidumbre, los vecinos exigen que se difunda de manera urgente el detalle de las obras, sus permisos y sus objetivos. Advierten que, “en nombre del progreso, también puede haber retrocesos”, especialmente cuando no se preservan los ecosistemas que hacen del Martial uno de los espacios naturales más valiosos de la ciudad.





Si estuviste en la zona o tenés registros de estas intervenciones, podés enviar tu material y tu testimonio para ampliar esta investigación.





