(Vídeo) Convocan a una masiva movilización para defender la Ley 1355 y rechazar el avance de las salmoneras

Organizaciones ambientales y vecinos llamaron a concentrarse este miércoles 19 de noviembre, desde las 10 horas, frente a la Legislatura de Tierra del Fuego. Buscan frenar cualquier intento de modificar o derogar la Ley 1355, que prohíbe las salmoneras en el Canal Beagle.
Organizaciones ambientales, vecinos y diversos colectivos sociales convocaron a una movilización este miércoles 19 de noviembre, a partir de las 10:00, frente a la Legislatura provincial, con el objetivo de defender la Ley 1355, la normativa que desde 2021 prohíbe la instalación de salmoneras en las aguas de Tierra del Fuego.

La protesta surge ante la creciente preocupación por posibles modificaciones o incluso la derogación de la ley, impulsadas por sectores que buscan reactivar el debate sobre la producción de salmón en la provincia. Frente a este escenario, los organizadores llamaron a la comunidad a asistir con banderas, carteles, cacerolas, bombos y cualquier elemento que permita visibilizar el reclamo. Además, solicitaron llevar una taza, ya que se prevé una jornada extensa.

Desde los sectores ambientales remarcaron que “la Ley 1355 no se toca”, y reiteraron su rechazo a cualquier avance que habilite la actividad salmonera en el Canal Beagle, considerado uno de los ecosistemas más frágiles y valiosos de la región. Advirtieron que permitir la instalación de salmoneras implicaría graves riesgos ecológicos, como contaminación, proliferación de enfermedades y afectación a las especies nativas.

Esta movilización forma parte de una serie de acciones que distintas organizaciones vienen desarrollando para exigir que la prohibición de salmoneras se mantenga vigente y para reclamar mayor transparencia en el debate legislativo, ante la posibilidad de que el tema sea tratado sin discusión pública suficiente.

