Ushuaia: detienen a un hombre que intentó robar un celular en un local comercial

Personal policial intervino en la intersección de Solis y Fagnano, donde el propietario de un local comercial logró retener a un individuo que, según la denuncia, había sustraído un teléfono celular que se encontraba sobre el mostrador.

El sospechoso fue identificado como Matías Ezequiel Gómez, quien quedó inmediatamente aprehendido por los efectivos que arribaron al lugar.





La Fiscalía de Turno tomó intervención, avaló el procedimiento bajo el régimen de flagrancia y continúa con la investigación para determinar los pasos procesales a seguir.





Las autoridades remarcaron la importancia de dar aviso rápido a la Policía para facilitar la detención de los responsables de este tipo de delitos.