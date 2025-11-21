Ushuaia: detienen a un hombre que intentó robar un celular en un local comercial

0 0 21 noviembre 2025 2025-11-21T06:34:00-03:00 Editar esta nota

Detienen a un hombre en Ushuaia tras intentar robar un celular en un comercio. El dueño lo retuvo y la Fiscalía avaló la flagrancia.

El propietario de un comercio retuvo a un sujeto que había sustraído un celular del mostrador. La Policía lo aprehendió y la Fiscalía avaló el trámite de flagrancia.
Personal policial intervino en la intersección de Solis y Fagnano, donde el propietario de un local comercial logró retener a un individuo que, según la denuncia, había sustraído un teléfono celular que se encontraba sobre el mostrador.

El sospechoso fue identificado como Matías Ezequiel Gómez, quien quedó inmediatamente aprehendido por los efectivos que arribaron al lugar.

La Fiscalía de Turno tomó intervención, avaló el procedimiento bajo el régimen de flagrancia y continúa con la investigación para determinar los pasos procesales a seguir.

Las autoridades remarcaron la importancia de dar aviso rápido a la Policía para facilitar la detención de los responsables de este tipo de delitos.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,271,Espectaculos,89,Interes,2412,Interes General,3257,Internacionales,157,Locales,3956,Noticias Nacionales,1424,Policiale,7,Policiales,11464,Sociedad,5080,Tecno,79,Tendencias,159,Titulares,14801,Ultimas Noticias,13190,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Ushuaia: detienen a un hombre que intentó robar un celular en un local comercial
Ushuaia: detienen a un hombre que intentó robar un celular en un local comercial
Detienen a un hombre en Ushuaia tras intentar robar un celular en un comercio. El dueño lo retuvo y la Fiscalía avaló la flagrancia.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHYxbQzZt4N_9v16GYbhYxacl12JrjZS4Sj5EZZBwD5igXjBjh9Lxk-CkJeamg878DMlMFOiGvfy1BO_rzPxwLwRYT1XAUfv5HAM0GNM36m_mKyQNgxyoCfbNJgxbtIAFspKg0TbNUJwjamcHaCE3uX2SDw6ZJeIr0wUiug9gJvllzVkp5HGlk/w640-h384/sujeto-intento-robar-un-celular-en-un-local-comercial-en-ushuaia.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHYxbQzZt4N_9v16GYbhYxacl12JrjZS4Sj5EZZBwD5igXjBjh9Lxk-CkJeamg878DMlMFOiGvfy1BO_rzPxwLwRYT1XAUfv5HAM0GNM36m_mKyQNgxyoCfbNJgxbtIAFspKg0TbNUJwjamcHaCE3uX2SDw6ZJeIr0wUiug9gJvllzVkp5HGlk/s72-w640-c-h384/sujeto-intento-robar-un-celular-en-un-local-comercial-en-ushuaia.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/11/ushuaia-detienen-un-hombre-que-intento.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/11/ushuaia-detienen-un-hombre-que-intento.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos