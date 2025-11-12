Ushuaia: aprobaron multas más duras por vandalismo en las garitas de colectivos y mobiliario urbano

El Concejo Deliberante de Ushuaia aprobó una ordenanza presentada por el concejal Nicolás Pelloli que impone multas más severas para quienes dañen el mobiliario urbano , especialmente las garitas de colectivos, que en los últimos años se convirtieron en blanco frecuente de actos vandálicos. Solo resta la promulgación del Ejecutivo municipal para que entre en vigencia.





Pelloli explicó que la medida busca “desalentar este tipo de actitudes” y brindar herramientas tanto a los vecinos como al Municipio. “Esto es muy claro: el que rompe, paga. La idea no es recaudar, sino que entre todos cuidemos nuestro espacio público”, remarcó en diálogo con FM Master’s.





La normativa establece multas que oscilan entre los 100 mil pesos y varios millones, según la gravedad del daño y la decisión del Juzgado de Faltas. Sin embargo, contempla una posibilidad de eximición económica: si el infractor repara o restituye el bien afectado al estado original, podrá evitar la sanción monetaria.





“Queremos que la gente piense dos o tres veces antes de romper una garita. Son espacios que usamos todos y su reparación tiene un costo que pagamos entre los vecinos”, señaló Pelloli.





El concejal también hizo hincapié en los altos costos que enfrenta la empresa estatal UISE (Ushuaia Integral Sociedad del Estado) por las reparaciones constantes. “Hablamos con Gustavo Cinti y José Labroca, y nos contaron el trabajo diario que implica mantener estos espacios. Muchas veces tuvimos que reemplazar materiales como el vidrio por otros más resistentes por culpa del vandalismo”, comentó.





Esta situación refleja no solo la conducta irresponsable de algunos vecinos, sino también la falta de políticas de control y mantenimiento preventivo por parte del Municipio, que termina destinando recursos públicos a reparar lo que debería cuidarse.





Pelloli adelantó que se trabaja en un sistema de control ciudadano, con mecanismos de denuncia y registro de incidentes. La medida busca articular la información proveniente de cámaras municipales, provinciales y domiciliarias, además de los reportes vecinales. “Las cámaras son parte de la solución, pero la participación del vecino también lo es. Estamos analizando los caminos para que esta herramienta sea efectiva y realmente útil para cuidar la ciudad”, señaló.



