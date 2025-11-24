Tierra del Fuego cerró el fin de semana largo con 83% de ocupación y fuerte movimiento turístico

0 0 24 noviembre 2025 2025-11-24T23:01:00-03:00 Editar esta nota

Tierra del Fuego cerró el fin de semana largo con 83% de ocupación, alta demanda turística y una agenda variada de actividades culturales y deportivas

La provincia registró un 83% de ocupación hotelera y extrahotelera, impulsada por una agenda cargada de actividades culturales, históricas y deportivas. El gasto promedio diario por turista fue de $317.000 y la estadía media alcanzó los tres días.
Tierra del Fuego volvió a posicionarse entre los destinos más elegidos del país durante el fin de semana largo, con un 83% de ocupación hotelera y extrahotelera, impulsada por un flujo turístico sostenido y una variada agenda de propuestas culturales, formativas y deportivas.

Según datos oficiales, los visitantes registraron un gasto promedio diario de $317.000, mientras que la estadía media fue de tres días, consolidando la tendencia creciente de escapadas largas hacia el extremo sur del país.

Una agenda para todos los públicos

El cronograma de actividades combinó identidad territorial, formación y deporte al aire libre. Entre los eventos más convocantes se destacaron:
  • Charla “Aprender a narrar el territorio” en el bar Patagonia, con la participación de unas 50 personas.
  • Taller de Historia Fueguina en Casa Beban, que reunió a alrededor de 100 asistentes.
  • Ushuaia EPIC MTB, competencia desarrollada entre el 22 y 23 de noviembre, que movilizó a unas 400 personas entre corredores y acompañantes.
  • Expo Marketing y Franquicias, organizada en la Cámara de Comercio, con la participación de cerca de 60 personas.
Atractivos naturales: el gran motor del turismo

Más allá del calendario de eventos, los turistas disfrutaron los puntos emblemáticos de la provincia: Parque Nacional Tierra del Fuego, navegaciones por el Canal Beagle, visitas al Faro Les Éclaireurs, senderos en los bosques subantárticos y los miradores del Cerro Martial.

También se destacó la gastronomía típica, con la centolla y la merluza negra como platos estrella, junto al clásico recorrido del Tren del Fin del Mundo.

Impacto nacional: más de 1,69 millones de turistas

A nivel país, el fin de semana extralargo movilizó a 1.694.000 turistas, un 21% más que el año pasado, según el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El gasto total ascendió a $355.789 millones, lo que representa un crecimiento real del 34% frente al mismo período de 2024.

El aumento se vio favorecido por el clima templado, la amplia agenda de actividades y los cuatro días de descanso. La estadía promedio nacional fue de 2,3 noches, un 15% más que el año anterior.

Entre los destinos más concurridos se destacaron Mar del Plata, Córdoba, Puerto Iguazú, Mendoza, las ciudades termales de Entre Ríos, y en la Patagonia, El Calafate, El Chaltén, Puerto Madryn y Los Antiguos.

Balance anual: casi 12 millones de viajeros

Entre enero y noviembre de 2025 se realizaron siete fines de semana largos, que movilizaron a 11.964.940 turistas, generando un impacto económico de $2.722.208 millones (USD 1.944 millones). Este movimiento consolidó un impulso vital para las economías regionales y miles de pymes vinculadas al turismo.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,271,Espectaculos,90,Interes,2414,Interes General,3259,Internacionales,157,Locales,3967,Noticias Nacionales,1426,Policiale,7,Policiales,11468,Sociedad,5088,Tecno,79,Tendencias,159,Titulares,14816,Ultimas Noticias,13205,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Tierra del Fuego cerró el fin de semana largo con 83% de ocupación y fuerte movimiento turístico
Tierra del Fuego cerró el fin de semana largo con 83% de ocupación y fuerte movimiento turístico
Tierra del Fuego cerró el fin de semana largo con 83% de ocupación, alta demanda turística y una agenda variada de actividades culturales y deportivas
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_V_O1crs91HC-9gfUBHVAOVeWqx0vzsCnDb_DciYEMjcEQlskMPLbcGlhMXLolBoR6ygL4ezSrAP8rMwZtqWnZKDX7zskIUzvoNYi3R_cgi1YY41sYx-_JfUxHQM0phFl9pW_6bpVFcz6mEq4Drpq50pKOKi1fkzrQM5y4x-1LMff78rHWu3t/w640-h384/fin%20de%20semana%20largo%20visita%20turistica%20en%20ushuaia.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_V_O1crs91HC-9gfUBHVAOVeWqx0vzsCnDb_DciYEMjcEQlskMPLbcGlhMXLolBoR6ygL4ezSrAP8rMwZtqWnZKDX7zskIUzvoNYi3R_cgi1YY41sYx-_JfUxHQM0phFl9pW_6bpVFcz6mEq4Drpq50pKOKi1fkzrQM5y4x-1LMff78rHWu3t/s72-w640-c-h384/fin%20de%20semana%20largo%20visita%20turistica%20en%20ushuaia.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/11/tierra-del-fuego-cerro-el-fin-de-semana.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/11/tierra-del-fuego-cerro-el-fin-de-semana.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos