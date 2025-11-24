Tierra del Fuego cerró el fin de semana largo con 83% de ocupación y fuerte movimiento turístico

Tierra del Fuego cerró el fin de semana largo con 83% de ocupación, alta demanda turística y una agenda variada de actividades culturales y deportivas
Tierra del Fuego volvió a posicionarse entre los destinos más elegidos del país durante el fin de semana largo, con un 83% de ocupación hotelera y extrahotelera, impulsada por un flujo turístico sostenido y una variada agenda de propuestas culturales, formativas y deportivas.
Según datos oficiales, los visitantes registraron un gasto promedio diario de $317.000, mientras que la estadía media fue de tres días, consolidando la tendencia creciente de escapadas largas hacia el extremo sur del país.
Una agenda para todos los públicos
El cronograma de actividades combinó identidad territorial, formación y deporte al aire libre. Entre los eventos más convocantes se destacaron:
- Charla “Aprender a narrar el territorio” en el bar Patagonia, con la participación de unas 50 personas.
- Taller de Historia Fueguina en Casa Beban, que reunió a alrededor de 100 asistentes.
- Ushuaia EPIC MTB, competencia desarrollada entre el 22 y 23 de noviembre, que movilizó a unas 400 personas entre corredores y acompañantes.
- Expo Marketing y Franquicias, organizada en la Cámara de Comercio, con la participación de cerca de 60 personas.
Atractivos naturales: el gran motor del turismo
Más allá del calendario de eventos, los turistas disfrutaron los puntos emblemáticos de la provincia: Parque Nacional Tierra del Fuego, navegaciones por el Canal Beagle, visitas al Faro Les Éclaireurs, senderos en los bosques subantárticos y los miradores del Cerro Martial.
También se destacó la gastronomía típica, con la centolla y la merluza negra como platos estrella, junto al clásico recorrido del Tren del Fin del Mundo.
Impacto nacional: más de 1,69 millones de turistas
A nivel país, el fin de semana extralargo movilizó a 1.694.000 turistas, un 21% más que el año pasado, según el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El gasto total ascendió a $355.789 millones, lo que representa un crecimiento real del 34% frente al mismo período de 2024.
El aumento se vio favorecido por el clima templado, la amplia agenda de actividades y los cuatro días de descanso. La estadía promedio nacional fue de 2,3 noches, un 15% más que el año anterior.
Entre los destinos más concurridos se destacaron Mar del Plata, Córdoba, Puerto Iguazú, Mendoza, las ciudades termales de Entre Ríos, y en la Patagonia, El Calafate, El Chaltén, Puerto Madryn y Los Antiguos.
Balance anual: casi 12 millones de viajeros
Entre enero y noviembre de 2025 se realizaron siete fines de semana largos, que movilizaron a 11.964.940 turistas, generando un impacto económico de $2.722.208 millones (USD 1.944 millones). Este movimiento consolidó un impulso vital para las economías regionales y miles de pymes vinculadas al turismo.
