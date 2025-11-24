Tierra del Fuego cerró el fin de semana largo con 83% de ocupación y fuerte movimiento turístico

Más allá del calendario de eventos, los turistas disfrutaron los puntos emblemáticos de la provincia: Parque Nacional Tierra del Fuego, navegaciones por el Canal Beagle, visitas al Faro Les Éclaireurs, senderos en los bosques subantárticos y los miradores del Cerro Martial.





También se destacó la gastronomía típica, con la centolla y la merluza negra como platos estrella, junto al clásico recorrido del Tren del Fin del Mundo.





Impacto nacional: más de 1,69 millones de turistas





A nivel país, el fin de semana extralargo movilizó a 1.694.000 turistas, un 21% más que el año pasado, según el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El gasto total ascendió a $355.789 millones, lo que representa un crecimiento real del 34% frente al mismo período de 2024.





El aumento se vio favorecido por el clima templado, la amplia agenda de actividades y los cuatro días de descanso. La estadía promedio nacional fue de 2,3 noches, un 15% más que el año anterior.





Entre los destinos más concurridos se destacaron Mar del Plata, Córdoba, Puerto Iguazú, Mendoza, las ciudades termales de Entre Ríos, y en la Patagonia, El Calafate, El Chaltén, Puerto Madryn y Los Antiguos.



