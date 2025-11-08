SUTEF anunció paro provincial de 24 horas: “¡Basta de violencia contra la docencia!”

El gremio docente resolvió un paro provincial para este lunes 10 de noviembre, en rechazo a los reiterados hechos de violencia registrados en distintas instituciones educativas. Exigen medidas urgentes al Gobierno de Tierra del Fuego.
El Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) anunció un paro provincial de 24 horas para este lunes 10 de noviembre, bajo la consigna “¡Basta de violencia contra la docencia!”.

La medida fue resuelta por el Congreso Provincial de Delegadas y Delegados tras los graves episodios de agresión ocurridos recientemente en escuelas de Ushuaia y Río Grande, que volvieron a exponer la falta de políticas efectivas del Ministerio de Educación para resguardar la integridad de la comunidad educativa.

Concentraciones previstas:
  • Ushuaia: Escuela N°1
  • Tolhuin: Plaza Cívica
  • Río Grande: Ministerio de Educación
  • Hora: 10:30
Desde el sindicato exigieron al Gobierno provincial y a la ministra de Educación acciones inmediatas para garantizar condiciones seguras de enseñanza y aprendizaje. Entre los reclamos se incluyen:
  • Rechazo total a la violencia y aplicación urgente de medidas de resguardo para docentes y estudiantes.
  • Implementación de protocolos de actuación ante hechos de violencia.
  • Políticas públicas que prevengan y protejan a toda la comunidad educativa.
  • Creación del Comité Mixto Permanente de Salud y Seguridad en el Trabajo Docente.
  • Condiciones dignas y seguras para enseñar y aprender.
Desde SUTEF manifestaron que la escalada de episodios violentos “no puede naturalizarse” y responsabilizaron al Gobierno por la falta de respuesta institucional y prevención. “Exigimos políticas concretas que cuiden a quienes educan y a quienes aprenden. No podemos seguir siendo víctimas del abandono estatal”, señalaron desde el gremio.

