SUTEF advirtió “violencia focalizada” contra la docencia y anunció denuncias contra funcionarios y medios

SUTEF denunció violencia contra la docencia, pero no responder sobre los maestros que habrían dado respuestas a alumnos para disimular el bajo nivel
Durante una conferencia de prensa en Río Grande, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) encabezado por Horacio Catena, denunció la existencia de un “clima de violencia focalizada” contra la docencia. El gremio anunció además que evalúa acciones legales contra funcionarios y medios de comunicación a los que acusa de promover “hostilidad y discursos de odio” hacia los docentes.
Catena cuestionó con dureza el “silencio del Gobierno” provincial frente a los recientes episodios de agresión a trabajadores de la educación, pero también apuntó contra la prensa y dirigentes políticos.
“Hay un silencio de parte del Gobierno que aturde, pero también hay declaraciones públicas y coberturas mediáticas que construyen un discurso de odio hacia los trabajadores de la educación”, señaló el sindicalista.
Denuncias judiciales contra medios y funcionarios
El dirigente explicó que el equipo jurídico del gremio analiza iniciar acciones legales contra quienes —según SUTEF— “inciten a la violencia, discriminación u hostilidad hacia la docencia”.
“Ese discurso de odio, que pretende que no seamos trabajadores de la educación sino esclavos de la educación, genera un caldo de cultivo peligroso. Ahí hay irresponsabilidad política y mediática”, afirmó Catena.
Sin respuesta ante denuncias sobre los exámenes
Mientras tanto, y luego de conocerse el escándalo con las respuesta facilitadas por los docentes en los exámenes, desde el gremio no se pronunciaron, hasta el momento, sobre las denuncias que trascendieron en las últimas horas, en las cuales docentes de distintas instituciones habrían facilitado respuestas a los alumnos durante evaluaciones censales, buscando disimular el bajo rendimiento académico tras las semanas sin clases por medidas de fuerza.
Las versiones, que circularon entre padres y vecinos, reavivaron el debate sobre el impacto real de los paros en la educación pública fueguina y el deterioro de los aprendizajes, una problemática que —pese a los reclamos del propio gremio— no parece encontrar respuesta ni desde el sindicato ni desde el Gobierno.
Clima de tensión y desgaste social
El conflicto docente en Tierra del Fuego mantiene una tensión constante entre el gremio, el Gobierno y la comunidad educativa. Mientras SUTEF denuncia persecución y violencia institucional, crece el malestar social por la pérdida de días de clase y la falta de soluciones concretas. Lo raro, es que nunca se planteo y detallo la manera en la que se recuperaran las clases perdidas. ¿Dará SUTEF un detalle de como se recuperara las horas perdidas?
Padres y vecinos reclaman que tanto las autoridades provinciales como el sindicato asuman responsabilidades reales frente al deterioro del sistema educativo y la situación de miles de alumnos que atraviesan el año con graves dificultades de aprendizaje.
