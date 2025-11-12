SUTEF advirtió “violencia focalizada” contra la docencia y anunció denuncias contra funcionarios y medios

Durante una conferencia de prensa en Río Grande, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) encabezado por Horacio Catena, denunció la existencia de un “clima de violencia focalizada” contra la docencia. El gremio anunció además que evalúa acciones legales contra funcionarios y medios de comunicación a los que acusa de promover “hostilidad y discursos de odio” hacia los docentes.

Catena cuestionó con dureza el “silencio del Gobierno” provincial frente a los recientes episodios de agresión a trabajadores de la educación, pero también apuntó contra la prensa y dirigentes políticos.

“Hay un silencio de parte del Gobierno que aturde, pero también hay declaraciones públicas y coberturas mediáticas que construyen un discurso de odio hacia los trabajadores de la educación”, señaló el sindicalista.



