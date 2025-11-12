SUTEF advirtió “violencia focalizada” contra la docencia y anunció denuncias contra funcionarios y medios

0 0 12 noviembre 2025 2025-11-12T08:07:00-03:00 Editar esta nota

SUTEF denunció violencia contra la docencia, pero no responder sobre los maestros que habrían dado respuestas a alumnos para disimular el bajo nivel

El gremio docente realizó un paro provincial en repudio a hechos de violencia, pero evitó pronunciarse sobre las denuncias que señalan a maestros por haber dado respuestas a los alumnos durante evaluaciones para disimular el bajo nivel educativo tras los reiterados paros.
Durante una conferencia de prensa en Río Grande, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) encabezado por Horacio Catena, denunció la existencia de un “clima de violencia focalizada” contra la docencia. El gremio anunció además que evalúa acciones legales contra funcionarios y medios de comunicación a los que acusa de promover “hostilidad y discursos de odio” hacia los docentes.

Catena cuestionó con dureza el “silencio del Gobierno” provincial frente a los recientes episodios de agresión a trabajadores de la educación, pero también apuntó contra la prensa y dirigentes políticos.
“Hay un silencio de parte del Gobierno que aturde, pero también hay declaraciones públicas y coberturas mediáticas que construyen un discurso de odio hacia los trabajadores de la educación”, señaló el sindicalista.

Denuncias judiciales contra medios y funcionarios

El dirigente explicó que el equipo jurídico del gremio analiza iniciar acciones legales contra quienes —según SUTEF— “inciten a la violencia, discriminación u hostilidad hacia la docencia”.
“Ese discurso de odio, que pretende que no seamos trabajadores de la educación sino esclavos de la educación, genera un caldo de cultivo peligroso. Ahí hay irresponsabilidad política y mediática”, afirmó Catena.

Sin respuesta ante denuncias sobre los exámenes

Mientras tanto, y luego de conocerse el escándalo con las respuesta facilitadas por los docentes en los exámenes, desde el gremio no se pronunciaron, hasta el momento, sobre las denuncias que trascendieron en las últimas horas, en las cuales docentes de distintas instituciones habrían facilitado respuestas a los alumnos durante evaluaciones censales, buscando disimular el bajo rendimiento académico tras las semanas sin clases por medidas de fuerza. 

Las versiones, que circularon entre padres y vecinos, reavivaron el debate sobre el impacto real de los paros en la educación pública fueguina y el deterioro de los aprendizajes, una problemática que —pese a los reclamos del propio gremio— no parece encontrar respuesta ni desde el sindicato ni desde el Gobierno.

Clima de tensión y desgaste social

El conflicto docente en Tierra del Fuego mantiene una tensión constante entre el gremio, el Gobierno y la comunidad educativa. Mientras SUTEF denuncia persecución y violencia institucional, crece el malestar social por la pérdida de días de clase y la falta de soluciones concretas. Lo raro, es que nunca se planteo y detallo la manera en la que se recuperaran las clases perdidas. ¿Dará SUTEF un detalle de como se recuperara las horas perdidas?

Padres y vecinos reclaman que tanto las autoridades provinciales como el sindicato asuman responsabilidades reales frente al deterioro del sistema educativo y la situación de miles de alumnos que atraviesan el año con graves dificultades de aprendizaje.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,270,Espectaculos,88,Interes,2405,Interes General,3248,Internacionales,157,Locales,3907,Noticias Nacionales,1422,Policiale,7,Policiales,11444,Sociedad,5068,Tecno,78,Tendencias,156,Titulares,14750,Ultimas Noticias,13139,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: SUTEF advirtió “violencia focalizada” contra la docencia y anunció denuncias contra funcionarios y medios
SUTEF advirtió “violencia focalizada” contra la docencia y anunció denuncias contra funcionarios y medios
SUTEF denunció violencia contra la docencia, pero no responder sobre los maestros que habrían dado respuestas a alumnos para disimular el bajo nivel
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKXx-gZDciU2uiw3_PCyXGdtTteW9viZ3q543G7dc5PlvZQEfhbyZsvOIMZ9E5UAzInjT1DkklC2t-AHlPk61R3a9Thq2HHv5KkVvdoAyauHcla7drMjWwJjz84zWXC0g9wVFD9duIcI8RtCndKymSD4oveqla4HbZQHKwuNB5w04fpPJP1g8t/w640-h384/sutef%20denunciara%20a%20quienes%20critiquen%20la%20docencia%20y%20a%20medios%20periodisticos.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKXx-gZDciU2uiw3_PCyXGdtTteW9viZ3q543G7dc5PlvZQEfhbyZsvOIMZ9E5UAzInjT1DkklC2t-AHlPk61R3a9Thq2HHv5KkVvdoAyauHcla7drMjWwJjz84zWXC0g9wVFD9duIcI8RtCndKymSD4oveqla4HbZQHKwuNB5w04fpPJP1g8t/s72-w640-c-h384/sutef%20denunciara%20a%20quienes%20critiquen%20la%20docencia%20y%20a%20medios%20periodisticos.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/11/sutef-advirtio-violencia-focalizada.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/11/sutef-advirtio-violencia-focalizada.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos