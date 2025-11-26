Se entregó el joven buscado por violencia de género y amenazas con arma de fuego

Enoc Perpetto Silva, el joven de 18 años que era intensamente buscado por la Policía Provincial tras graves denuncias por violencia de género y amenazas con un arma de fuego, se entregó este martes por la tarde en la Comisaría Tercera de Chacra II.

Perpetto Silva, conocido también por exhibirse con armas en redes sociales, permanecía prófugo desde la madrugada, cuando personal policial realizó un allanamiento en su vivienda sin poder localizarlo. Ante esto, la jueza de Instrucción Nº1, María Rosa Santana, emitió una orden de captura.





El joven posee dos denuncias previas por violencia de género. La más reciente ocurrió anoche, cuando habría arrojado piedras y provocado daños en la vivienda de su expareja, violando la prohibición de acercamiento vigente.





Tras su entrega voluntaria —acompañado por un familiar y su abogado defensor— quedó a disposición del Juzgado interviniente para continuar con las actuaciones judiciales.





El caso vuelve a poner en discusión las fallas en los mecanismos de control y protección en casos de violencia de género, donde pese a las medidas dispuestas, los agresores logran moverse sin restricciones hasta que los hechos escalan.