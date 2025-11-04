Sciurano suspendió el análisis del Presupuesto 2026 y frenó el debate legislativo

04 noviembre 2025

Federico Sciurano suspendió el análisis del Presupuesto 2026 en la Legislatura fueguina. El debate queda paralizado hasta nuevo aviso.

El presidente de la Comisión N° 2 de Economía, Presupuesto y Hacienda de la Legislatura, Federico Sciurano, decidió suspender el análisis del Presupuesto 2026, interrumpiendo el cronograma de reuniones que estaba en marcha.
El presidente de la Comisión N° 2 de Economía, Presupuesto y Hacienda de la Legislatura, Federico Sciurano, decidió suspender el análisis del Presupuesto 2026, interrumpiendo el cronograma de reuniones que estaba en marcha.

La medida se formalizó este martes 4 de noviembre mediante el Memorando N° 50/24, firmado por la secretaria de la comisión, Rocío Carracedo Bosch, en el que se notifica a los legisladores que “se suspende todo el cronograma de reuniones previsto para el análisis del Presupuesto 2026, hasta nuevo aviso”.

La decisión implica un freno al tratamiento de la llamada “Ley de Leyes” provincial, que define la estructura de gastos e ingresos para el próximo ejercicio fiscal. Si bien el documento no detalla los motivos de la suspensión, la medida genera incertidumbre en torno al calendario legislativo y al futuro del debate presupuestario, especialmente teniendo en cuenta que se trata de una de las herramientas más relevantes para la administración del Gobierno fueguino.

El análisis del Presupuesto había comenzado con la exposición de distintos organismos, y se esperaba la presentación de ministros y responsables de áreas clave del Ejecutivo, pero todo quedó en pausa hasta que la comisión disponga una nueva convocatoria.

Desde el entorno legislativo, no se descarta que la suspensión responda a tensiones políticas internas o a la falta de definiciones del propio Ejecutivo, que aún no habría presentado detalles clave de la ejecución 2025 ni de las proyecciones financieras del año entrante.

Por ahora, no hay fecha confirmada para la reanudación del debate, mientras el reloj institucional sigue corriendo y la provincia continúa sin un marco presupuestario aprobado para 2026.

Labels:


Federico Sciurano suspendió el análisis del Presupuesto 2026 en la Legislatura fueguina. El debate queda paralizado hasta nuevo aviso.
