Otro golpe al bolsillo: nuevo aumento de combustibles y ya van cuatro en noviembre

En menos de un mes, las petroleras volvieron a remarcar los valores y los combustibles trepan sin freno. Mientras las empresas justifican subas y el Gobierno mira hacia otro lado, los usuarios vuelven a ser los únicos perjudicados. Así quedaron los nuevos precios.

Un noviembre para el olvido: cuarto aumento consecutivo





El mes de noviembre se convirtió en un calvario para los consumidores. Con este nuevo incremento, ya son cuatro las subas aplicadas en apenas semanas, un ritmo que ni la inflación general pudo alcanzar.

Las remarcaciones se dan en un contexto de absoluto silencio oficial, sin regulación clara ni explicación convincente sobre el descontrol del mercado.

Las petroleras avanzan sin freno









Mientras los salarios siguen perdiendo frente a la inflación, las empresas del sector vuelven a imponer aumentos amparándose en “reajustes” de costos que nunca terminan de demostrar.

El efecto inmediato se replica en el transporte, la logística y el precio de los alimentos, generando un impacto generalizado que golpea especialmente a la Patagonia.