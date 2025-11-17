Otro golpe al bolsillo: nuevo aumento de combustibles y ya van cuatro en noviembre

En menos de un mes, las petroleras volvieron a remarcar los valores y los combustibles trepan sin freno. Mientras las empresas justifican subas y el Gobierno mira hacia otro lado, los usuarios vuelven a ser los únicos perjudicados. Así quedaron los nuevos precios.
En menos de un mes, las petroleras volvieron a remarcar los valores y los combustibles trepan sin freno. Mientras las empresas justifican subas y el Gobierno mira hacia otro lado, los usuarios vuelven a ser los únicos perjudicados. Así quedaron los nuevos precios.

Un noviembre para el olvido: cuarto aumento consecutivo

El mes de noviembre se convirtió en un calvario para los consumidores. Con este nuevo incremento, ya son cuatro las subas aplicadas en apenas semanas, un ritmo que ni la inflación general pudo alcanzar.
Las remarcaciones se dan en un contexto de absoluto silencio oficial, sin regulación clara ni explicación convincente sobre el descontrol del mercado.
Las petroleras avanzan sin freno



Mientras los salarios siguen perdiendo frente a la inflación, las empresas del sector vuelven a imponer aumentos amparándose en “reajustes” de costos que nunca terminan de demostrar.
El efecto inmediato se replica en el transporte, la logística y el precio de los alimentos, generando un impacto generalizado que golpea especialmente a la Patagonia.

Así quedaron los nuevos precios
  • Nafta súper: 1.225
  • Infinia/premium: 1.424 
  • Innfinia Diésel: 1.631
Aunque Nación y Provincia aseguran estar “siguiendo la situación”, lo concreto es que no han intervenido ni mostrado voluntad de frenar estos aumentos sucesivos.
La bronca crece entre automovilistas y trabajadores esenciales, quienes dependen del vehículo para sus actividades diarias.

  1. Anónimonoviembre 17, 2025

    Estamos sincerando los precios! Seguí votando ciberpelukas!

  2. Anónimonoviembre 17, 2025

    no jodan, ahora somos mas libres, si queres no vayas a cargar y listo !, nadie te obliga. . .

  3. Anónimonoviembre 17, 2025

    argentina va a ser subsidiaria de estados unidos, ... algo asi como puerto rico, .. pero vamos a ser mas libres, . . .
    todo va a ser como estados unidos dicen... jajajaj
    lamentable.

  4. Anónimonoviembre 17, 2025

    ahora resulta que es caro producir el combustible en argentina ? ., deberian importarlo .. ya que ahora importan todo y nada se produce aca ....
    par mi que si el combustible se produciria aca seria mas barato, pero como no soy petrolero mejor no opino.... (ironia..)

  5. Anónimonoviembre 17, 2025

    Tanta voracidad tienen?. No les alcanza con lo de vaca muerta?

  6. Anónimonoviembre 17, 2025

    Solo 4? Día por medio aumenta, hoy lunes seguro de nuevo aumento. El sistema que implementaron es un verso, todo para justificar los aumentos en el combustible.

  7. Anónimonoviembre 17, 2025

    Que buena noticia….se terminó el país comunista menos autos en la villa de ushuaia

  8. Anónimonoviembre 17, 2025

    como seran de inutiles y chorros los peronchos, que la gente prefiere a este tarado, coje perros y hermana, encima dice: el ESTADO LO VOY A DESARMAR!!!!...
    de no creer!
    tenemos que ser UNA COLONIA DE CANADA O EE.UU! ES LA UNICA!

  9. Anónimonoviembre 17, 2025

    von ther tusen INTENDENTE DE RIO GRANDE 2027
    Chispita Fadul INTENDENTE DE USHUAIA 2027
    PAULI GOBERNADOR 2027 DE TDF
    LA concejal INTENDENTA DE TOLHUIN 2027
    AFURA TODOS ESTOS POLITICOS QUE NOS RE FUNDIERON!

  10. Anónimonoviembre 17, 2025

    El petizo orejudo, anda llorando con lofler, por la playa. el ideologo de este fracazo fue el estupido de lapadula, y de cheque perez, junto a trageta ferro, y peppa pig!
    ESTOS SI...... QUE NUNCA MAS!

  11. Anónimonoviembre 17, 2025

    Si aumenta el combustible aumentan los precios viva la libertad boludos ,milei y el forro de caputo quieren eliminar el monotributo y encima estan entregando todo hasta la energis nuclear terrible vendepatria es milei

  12. Anónimonoviembre 17, 2025

    menos mal que el acolito sidoso, en un año mas se va de esta gobierno...fue de lo peor, el y toda su tropa de sidosos, lesbianas putos, etc.
    nunca mas sidoso..andate al norte y no vuelvan mas!!!!!!
    destrozanste toda la Provincia, en todo sentido!!!
    fuiste peor que colazo...y mira que hay que ser muy inutil para ser peor que este drogon!

  13. Anónimonoviembre 17, 2025

    Deja nomas..los liberticulos felices; estan hambreados pero creen que son burgueses..jajajajjaaj

