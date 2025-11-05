Operativo de control en el ingreso al Parque Nacional Tierra del Fuego: infracciones por incumplir la Ley de Tránsito

5 0 05 noviembre 2025 2025-11-05T07:30:00-03:00 Editar esta nota

Control vial en el ingreso al Parque Nacional Tierra del Fuego: labraron actas por infracciones a la Ley 24.449 en operativo conjunto.

Personal de la Subsecretaría de Seguridad Vial, junto a Gendarmería Nacional e InFueTur, realizó tareas de fiscalización y prevención en el kilómetro 3062, ingreso al Parque Nacional. Durante el operativo se labraron actas por infracciones a la Ley 24.449.
En el marco de los controles permanentes para garantizar la seguridad vial y el cumplimiento de las normativas de tránsito, personal de la Subsecretaría de Seguridad Vial, en trabajo conjunto con Gendarmería Nacional y el Instituto Fueguino de Turismo (InFueTur), llevó adelante un operativo de fiscalización y prevención en el kilómetro 3062, correspondiente al ingreso al Parque Nacional Tierra del Fuego.

Durante el procedimiento, las autoridades verificaron documentación de los vehículos y conductores, además del estado general de las unidades y el cumplimiento de los requisitos de seguridad obligatorios.

Como resultado de las inspecciones, se labraron actas de infracción por faltas a la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449, que regula aspectos vinculados a la conducción segura, documentación exigida y condiciones mecánicas de los vehículos.

El operativo forma parte de las acciones conjuntas que el Gobierno provincial desarrolla con fuerzas federales y organismos turísticos, con el objetivo de reforzar la seguridad en rutas y zonas de alto tránsito turístico, especialmente en esta época del año.

COMENTARIOS

BLOGGER: 5
  1. Anónimonoviembre 05, 2025

    NO ME HAGAS REIR VUOTO Y COMPAÑIA, DEJENSE DE JODER, POR QUE NO SE DAN UN VUELTA POR CALLE SAN MARTIN, POR CALLE MAIPU, DEJENSE DE JOROBAR Y SEAN SERIOS

  2. Anónimonoviembre 05, 2025

    lo que deberian prohibir es que esas porquerias enormes anden circulando por la ciudad sabiendo que las calles de Ushuaia son muy angostas, ademas controlen a esas motitos de mierda que hacen ruido obliguen a esos imbeciles drogadictos a que les pongan un silenciador a sus escapes

  3. Anónimonoviembre 05, 2025

    Cómo no va a ganar milei con esta sarta de incervibles que tenés en la Muni y gobierno

  4. Anónimonoviembre 05, 2025

    Sre no utilies de la Municipalidad de Ushuaia, para cuando piensan controlar la motos en la ciudad de ushuaia, su exceso de velocidad, exceso de velocidad y por sobre todo el estacionamiento, que lo hacen en cualquier lugar, incluso en las veredas.

  5. Anónimonoviembre 05, 2025

    Che! También controlan a los tacheros que llevan y hacen las veces de guías de turismo? O ellos siguen impunes como siempre? Terribles ladrones los negros esos.

