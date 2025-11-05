Operativo de control en el ingreso al Parque Nacional Tierra del Fuego: infracciones por incumplir la Ley de Tránsito

Control vial en el ingreso al Parque Nacional Tierra del Fuego: labraron actas por infracciones a la Ley 24.449 en operativo conjunto.
En el marco de los controles permanentes para garantizar la seguridad vial y el cumplimiento de las normativas de tránsito, personal de la Subsecretaría de Seguridad Vial, en trabajo conjunto con Gendarmería Nacional y el Instituto Fueguino de Turismo (InFueTur), llevó adelante un operativo de fiscalización y prevención en el kilómetro 3062, correspondiente al ingreso al Parque Nacional Tierra del Fuego.
Durante el procedimiento, las autoridades verificaron documentación de los vehículos y conductores, además del estado general de las unidades y el cumplimiento de los requisitos de seguridad obligatorios.
Como resultado de las inspecciones, se labraron actas de infracción por faltas a la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449, que regula aspectos vinculados a la conducción segura, documentación exigida y condiciones mecánicas de los vehículos.
El operativo forma parte de las acciones conjuntas que el Gobierno provincial desarrolla con fuerzas federales y organismos turísticos, con el objetivo de reforzar la seguridad en rutas y zonas de alto tránsito turístico, especialmente en esta época del año.
