Nuevo golpe al bolsillo: Economía elevó al 7,5% el recargo del gas y diciembre llega cargado de aumentos

Economía llevó al 7,5% el recargo del gas. Diciembre llega con aumentos en gas, transporte y luz, presionando el bolsillo de los hogares.
El Ministerio de Economía oficializó este viernes un nuevo incremento que golpeará directamente al bolsillo de los hogares argentinos: elevó al 7,50% la alícuota del recargo que se aplica sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), el valor máximo permitido por la normativa vigente.
La medida, instrumentada mediante la Resolución 1909/2025, se aplicará a cada metro cúbico de gas natural de 9.300 kilocalorías que ingresa al sistema. Desde ahora, todas las comercializadoras deberán trasladar de forma íntegra el aumento a las facturas de usuarios residenciales, sin margen para absorber costos.
Según detalla la normativa, en los casos de autoconsumo, las empresas estarán obligadas a calcular su propio recargo multiplicando el volumen utilizado por el precio promedio ponderado de sus ventas y la nueva alícuota del 7,5%.
Economía justificó la suba en la necesidad de “homogeneizar el cobro del recargo en todo el mercado”, una frase que en la práctica implica que el ENARGAS deberá ajustar los procedimientos que permitan a las distribuidoras reflejar el aumento directamente en las facturas de los hogares.
Emergencia energética como argumento central
La resolución enmarca el incremento dentro de la emergencia energética declarada por el decreto 55/2023 y prorrogada por los decretos 1023/2024 y 370/2025, que mantiene vigente la transición hacia un sistema de subsidios más focalizados hasta julio de 2026.
Un informe interno de la Dirección de Tarifas y Regalías advirtió que la proyección 2025 revela mayores necesidades de financiamiento para sostener el Fondo Fiduciario de Subsidios Residenciales, presionado por la caída real de los ingresos frente a la inflación.
Diciembre: un mes letal para el bolsillo
El aumento del gas llega en un contexto en el que prácticamente todos los servicios esenciales sufrirán incrementos durante diciembre. Entre los que más resaltan esta el Gas, Luz y transporte público.
Con el recargo del 7,5% en el gas y la batería de aumentos programados, diciembre se proyecta como uno de los meses más duros del año para los hogares, en un contexto económico donde cada servicio esencial se transforma en un desafío más para llegar a fin de mes.
