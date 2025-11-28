Nuevo golpe al bolsillo: Economía elevó al 7,5% el recargo del gas y diciembre llega cargado de aumentos

La medida, instrumentada mediante la Resolución 1909/2025, se aplicará a cada metro cúbico de gas natural de 9.300 kilocalorías que ingresa al sistema. Desde ahora, todas las comercializadoras deberán trasladar de forma íntegra el aumento a las facturas de usuarios residenciales, sin margen para absorber costos.





Según detalla la normativa, en los casos de autoconsumo, las empresas estarán obligadas a calcular su propio recargo multiplicando el volumen utilizado por el precio promedio ponderado de sus ventas y la nueva alícuota del 7,5%.





Economía justificó la suba en la necesidad de “homogeneizar el cobro del recargo en todo el mercado”, una frase que en la práctica implica que el ENARGAS deberá ajustar los procedimientos que permitan a las distribuidoras reflejar el aumento directamente en las facturas de los hogares.