Niño de 6 años atropellado por una camioneta

Un niño de 6 años resultó con lesiones leves tras ser atropellado este domingo cerca de las 20:20, en la intersección de Hoiken y Keninek, en la Margen Sur. El hecho motivó la intervención inmediata del personal de la Comisaría Cuarta, que llegó al lugar tras el llamado de vecinos.

El siniestro involucró una Toyota Hilux negra, conducida por Luis Doñate, de 22 años. Según las primeras informaciones, el joven embistió accidentalmente al menor cuando este se encontraba sobre la calzada.





El niño fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado en ambulancia al Hospital Regional Río Grande, acompañado por su madre. Allí los profesionales confirmaron que presentaba lesiones leves y, tras la evaluación médica, fue dado de alta.





Las autoridades verificaron que Doñate tenía toda la documentación en regla y que el test de alcoholemia arrojó resultado negativo. Como en todo hecho vial, continúan las actuaciones de rigor para determinar las circunstancias del accidente.