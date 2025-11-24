Niño de 6 años atropellado por una camioneta

Niño de 6 años fue atropellado en Margen Sur de Río Grande. Sufrió lesiones leves y fue dado de alta. El conductor tenía documentación en regla y dio
Un niño de 6 años resultó con lesiones leves tras ser atropellado este domingo cerca de las 20:20, en la intersección de Hoiken y Keninek, en la Margen Sur. El hecho motivó la intervención inmediata del personal de la Comisaría Cuarta, que llegó al lugar tras el llamado de vecinos.
El siniestro involucró una Toyota Hilux negra, conducida por Luis Doñate, de 22 años. Según las primeras informaciones, el joven embistió accidentalmente al menor cuando este se encontraba sobre la calzada.
El niño fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado en ambulancia al Hospital Regional Río Grande, acompañado por su madre. Allí los profesionales confirmaron que presentaba lesiones leves y, tras la evaluación médica, fue dado de alta.
Las autoridades verificaron que Doñate tenía toda la documentación en regla y que el test de alcoholemia arrojó resultado negativo. Como en todo hecho vial, continúan las actuaciones de rigor para determinar las circunstancias del accidente.
Lindo lugar para ponerse a jugar! Por suerte no le paso nada xq sino el de la camioneta va en cana por culpa de la mal co.... de la madre que ni para cuidar al crío sirveResponderBorrar
