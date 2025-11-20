Municipales de Ushuaia cierran el año con un aumento salarial del 2,4% y negocian otra suba para enero

Municipales de Ushuaia acordaron un aumento del 2,4% y anticipan otra suba en enero, sujeta a disponibilidad financiera del Municipio.

El acuerdo salarial firmado entre los gremios y el Municipio fija un incremento del 2,4% para noviembre, basado en la inflación patagónica. Además, se anticipa una nueva suba para enero de 2026, aunque supeditada a la situación financiera.
Los empleados municipales de Ushuaia cerrarán el 2025 con un aumento salarial del 2,4% para el mes de noviembre, un incremento acumulativo aplicado sobre los haberes de octubre y acordado entre los gremios y el Ejecutivo municipal.

La reunión paritaria estuvo encabezada por el intendente Walter Vuoto, acompañado por representantes de todos los sindicatos con presencia en la administración local: ATE, SOEM, ASEOM, SEMUP, Jerárquicos, SAdEM y UPCN. De esta manera, la negociación incluyó a la totalidad de los trabajadores del Municipio de Ushuaia.

Según se informó, el aumento del 2,4% corresponde al índice de inflación patagónica registrado por el INDEC para el mes de octubre, criterio que ya se venía aplicando en los últimos ajustes salariales.

Además, durante el encuentro se incorporó una pauta adicional para enero de 2026, que prevé un incremento equivalente a la sumatoria de la inflación patagónica de noviembre y diciembre de 2025. El aumento sería acumulativo y se aplicaría desde los primeros días del año.

No obstante, desde el Ejecutivo municipal aclararon que la aplicación de esta suba estará sujeta a la disponibilidad financiera del momento. En caso de que el Municipio no pueda afrontar el incremento, se reabrirá de inmediato la mesa paritaria para revisar alternativas. Aun así, el acuerdo fue recibido como una buena noticia para los trabajadores municipales de la capital fueguina, que buscan mantener el poder adquisitivo frente al contexto inflacionario.

