Melella y Newsan avanzan con nuevo muelle flotante para impulsar la producción de mejillones en Almanza

Melella firmó un acuerdo con Newsan para construir un muelle flotante y una base operativa que potenciarán la producción de mejillones en Almanza.

El gobernador Gustavo Melella firmó un acuerdo con el Grupo Newsan para construir un muelle modular flotante y una base operativa en Puerto Almanza. La medida busca fortalecer la infraestructura acuícola y ampliar la matriz productiva provincial.
El gobierno de Tierra del Fuego volvió a apostar por la ampliación de la actividad acuícola, tras la firma de un nuevo convenio entre el gobernador Gustavo Melella y Luis Galli, presidente y CEO del Grupo Newsan. El acuerdo establece la construcción de un muelle modular flotante y una base de operaciones en Puerto Almanza, infraestructura clave para mejorar la producción de mejillones en la zona.

Según informó el Ejecutivo, esta alianza con Newsan Food S.A.U. representa un paso importante para consolidar el polo pesquero y acuícola de Almanza, dotándolo de infraestructura pública, fortaleciendo la producción y aportando previsibilidad a un sector que busca crecer con reglas claras.

El proyecto se enmarca en la estrategia provincial de diversificar la matriz productiva, objetivo que el Gobierno viene impulsando en paralelo a gestiones para mejorar la situación económica en el norte de la provincia, muy afectado por las medidas nacionales.

A comienzos de este año, la empresa Pesantar–Newsan Food concretó en Ushuaia la primera exportación de 10 toneladas de mejillones de cultivo, un producto góndola valuado en 45 millones de pesos, lo que fue considerado un hito para el sector.

“Necesitamos generar más puestos de trabajo, sobre todo si la Legislatura aprueba la ley que presentamos para fortalecer el desarrollo en la zona norte y centro de la provincia, hoy castigadas por la política económica nacional”, sostuvo Melella.

El gobernador también defendió el avance de la acuicultura ante cuestionamientos recientes: “Esto forma parte de un plan integral, con controles ambientales internos y externos. Nadie va a hacer locuras ni acciones que dañen el ambiente, pero sí hay que avanzar. La acuicultura crece en todo el mundo y genera empleo y recursos. No podemos frenar todo por campañas que suenan lindas, pero que son muy livianas desde lo conceptual”.

