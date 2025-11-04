Leonelli impulsa la destitución de la jueza Barrionuevo, la misma que lo investigó por imágenes de abuso infantil

El juez de la Cámara de Apelaciones del Distrito Judicial Sur, Andrés Leonelli, presentó una denuncia formal ante el Consejo de la Magistratura contra la titular del Juzgado de Instrucción N.º 2 de Ushuaia, María Cristina Barrionuevo, a quien acusa de mal desempeño de sus funciones.

El magistrado, recientemente sobreseído en una causa iniciada tras un reporte internacional vinculado a material de abuso sexual infantil, aseguró que decidió hacer público el caso “para evitar que otros ciudadanos sufran injusticias similares”.





“No quiero que ningún ciudadano vuelva a pasar el infierno que vivimos injustamente”, expresó Leonelli en declaraciones, donde repasó los hechos que lo involucraron.





Según explicó, el material que dio origen a la investigación fue hallado en su cuenta de Google Drive de forma involuntaria, al realizar una copia de seguridad de documentos de su trabajo judicial de más de veinte años. Las imágenes, de acuerdo al expediente, correspondían a una causa de 2016 en la que Leonelli había intervenido como juez de Instrucción en Río Grande.





En ese contexto, el camarista cuestionó duramente la actuación de Barrionuevo, a quien acusa de haber impulsado allanamientos irregulares, filtraciones a la prensa y un proceso plagado de “abusos procesales”. “La jueza actuó sin sentido común, sin investigar primero si las imágenes respondían a un origen lícito, sabiendo que yo era un funcionario judicial que trabajaba con ese tipo de material en causas de abuso”, afirmó.





Leonelli también señaló que Barrionuevo no aplicó el mismo criterio en otros casos similares, como el de agentes policiales o peritos informáticos en los que las imágenes fueron halladas durante investigaciones oficiales, pero sin consecuencias penales.





En su denuncia, el camarista menciona además antecedentes controvertidos de la jueza, como una advertencia del Superior Tribunal de Justicia por haber revictimizado a una menor en una causa de abuso sexual al desoír recomendaciones de profesionales.





La presentación ante el Consejo de la Magistratura solicita la destitución de Barrionuevo por “actuación deficiente, abusiva y contraria a los principios de razonabilidad y proporcionalidad que deben regir el accionar judicial”.





“La Justicia es como un bisturí: bien usado, cura; mal usado, destruye. No quiero que nadie más pase lo que pasé yo”, concluyó Leonelli.





La causa promete abrir un nuevo capítulo de tensión en el ámbito judicial fueguino, al exponer las internas y disputas entre magistrados en una de las instituciones más cuestionadas de la provincia.