La nflación patagónica, la más alta del país según el INDEC





En la región Patagónica, el INDEC señaló que la mayor incidencia sobre el alza de precios se dio en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, reflejando el impacto de los costos energéticos en una zona donde la calefacción representa un gasto central para los hogares.





El informe también destacó que los precios estacionales, el IPC núcleo y los regulados mostraron un comportamiento similar al de los meses previos, sin grandes cambios en su dinámica.





Con el registro de octubre, la Patagonia continúa siendo la región más cara del país, a pesar de la desaceleración general del índice a nivel nacional. Los analistas advierten que la presión tarifaria y los costos logísticos seguirán siendo factores determinantes en la evolución de los precios hacia fin de año.