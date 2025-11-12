La nflación patagónica, la más alta del país según el INDEC

Inflación octubre: la Patagonia volvió a ser la región con mayor suba del país, con 2,4% según el INDEC. A nivel nacional, el IPC fue de 2,3%.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este martes que la inflación de octubre en la región Patagónica fue del 2,4%, ubicándose nuevamente como la más alta del país. El dato se mantuvo sin cambios respecto de septiembre, mientras que el promedio nacional fue del 2,3%.
De acuerdo con el reporte oficial, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un 24,8% en los primeros diez meses del año, y una variación interanual del 31,3% en comparación con octubre de 2024.
Transporte y servicios, los que más aumentaron
A nivel nacional, la división que mostró el mayor incremento mensual fue Transporte (3,5%), impulsado por subas en combustibles, pasajes aéreos y transporte urbano. Le siguió Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%), debido a ajustes en tarifas y mantenimiento edilicio.
En tanto, los rubros con menor variación fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar y Recreación y cultura, ambos con un aumento del 1,6%.
Patagonia, con fuerte presión de tarifas
En la región Patagónica, el INDEC señaló que la mayor incidencia sobre el alza de precios se dio en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, reflejando el impacto de los costos energéticos en una zona donde la calefacción representa un gasto central para los hogares.
El informe también destacó que los precios estacionales, el IPC núcleo y los regulados mostraron un comportamiento similar al de los meses previos, sin grandes cambios en su dinámica.
Con el registro de octubre, la Patagonia continúa siendo la región más cara del país, a pesar de la desaceleración general del índice a nivel nacional. Los analistas advierten que la presión tarifaria y los costos logísticos seguirán siendo factores determinantes en la evolución de los precios hacia fin de año.
