Kuanip y Río Grande: un vehículo chocó y se fugó tras un accidente sin heridos

Accidente en Kuanip y Río Grande: un vehículo chocó y se fugó. No hubo heridos. La Policía busca al conductor que abandonó la escena.

El siniestro ocurrió esta tarde en una transitada esquina de Ushuaia. Uno de los conductores huyó sin identificarse y la Policía trabaja para dar con el vehículo involucrado.

Un accidente sin heridos volvió a encender las alarmas en Ushuaia: un conductor chocó y escapó sin identificarse. El episodio reaviva dudas sobre la eficacia del Gobierno provincial, la Policía y la Dirección de Tránsito para asegurar controles reales en las calles.

Un nuevo siniestro vial se registró este jueves en la transitada esquina de Kuanip y Río Grande, en Ushuaia. Dos vehículos chocaron en plena hora de alto flujo vehicular y, aunque no hubo personas lesionadas, el episodio nuevamente dejó en evidencia las falencias del sistema de control vial en la ciudad.

Según indicaron testigos, uno de los conductores decidió darse a la fuga inmediatamente después del impacto, abandonando la escena sin brindar datos personales ni hacerse responsable de lo sucedido, incumpliendo de forma flagrante la normativa vigente.

El otro automovilista permaneció en el lugar y dio aviso a la Policía, que ahora trabaja para identificar al vehículo involucrado. Para ello se relevarán cámaras de seguridad y se tomarán testimonios de los vecinos. Las autoridades solicitaron a cualquier vecino o conductor que haya presenciado el hecho que aporte información para colaborar con la investigación.

