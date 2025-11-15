Incendio intencional arrasó con una casilla: sospechan de un ataque provocado en plena madrugada

Casilla deshabitada quedó destruida en Río Grande. Bomberos confirmó que el incendio fue intencional. Investigan las causas y posibles responsables.

Una casilla ubicada en la zona de Facundo Quiroga e Islas Malvinas quedó reducida a cenizas durante la madrugada. Bomberos confirmó que el fuego fue provocado y ahora la Justicia deberá determinar quién y por qué inició el siniestro.
Minutos después de la 1 de la madrugada de este sábado, una casilla ubicada sobre la calle Facundo Quiroga, a la altura de Islas Malvinas al 2600, fue devorada por las llamas en un hecho que rápidamente despertó preocupación entre los vecinos.

La vivienda, construida con materiales livianos, estaba deshabitada al momento del siniestro. Aun así, la magnitud del fuego obligó a que trabajaran en el lugar Bomberos de la Policía y Bomberos Voluntarios, quienes lograron evitar que las llamas se extendieran a las casas linderas.

Fuentes bomberiles confirmaron que la casilla no tenía servicio de electricidad ni gas natural, un detalle fundamental para reconstruir lo sucedido.
Al no existir fuentes de energía que pudieran generar un accidente, la pericia fue contundente:

El incendio fue provocado de manera intencional.

Este dato abre una nueva línea investigativa y deja sobre la mesa la sospecha de un ataque deliberado. La Policía deberá ahora determinar si se trató de un hecho vandálico, un intento de usurpación frustrado, un ajuste de cuentas o algún conflicto previo en la zona.
La Justicia deberá actuar ante un nuevo hecho de inseguridad

Aunque no hubo personas lesionadas, el episodio vuelve a poner en foco la inseguridad en los sectores periféricos de Río Grande, donde las casillas abandonadas suelen convertirse en blanco de incendios provocados, ocupaciones irregulares o hechos delictivos.

Vecinos de la zona señalaron que la presencia estatal es prácticamente nula durante la noche y madrugada, y reclaman mayor patrullaje y control municipal para evitar nuevos incidentes.

