Gracianía convocó a la Legislatura por la deuda con policías territoriales: “Hace meses que no cobran” e invitaron a familiares

La legisladora de La Libertad Avanza, Natalia Gracianía, convocó a una reunión de la Comisión de Seguridad para abordar la grave situación de los policías territoriales jubilados, quienes no perciben sus haberes desde julio. “Algunos están endeudados o directamente sin recursos”, advirtió.

Jubilados de la Policía, sin cobrar desde julio





La legisladora Natalia Gracianía confirmó que este miércoles al mediodía se reunirá la Comisión N°6 de Seguridad de la Legislatura fueguina para tratar la crítica situación de los policías territoriales jubilados, quienes —según denunció— no cobran desde julio ni percibieron el aguinaldo correspondiente.





“Estoy realmente muy preocupada por la situación que están pasando. Muchos contaban con ese dinero para afrontar enfermedades, tratamientos o estudios de sus hijos. Algunos están endeudados, otros directamente sin recursos. Es una situación angustiosa”, expresó la parlamentaria.



