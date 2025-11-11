Gracianía convocó a la Legislatura por la deuda con policías territoriales: “Hace meses que no cobran” e invitaron a familiares

Natalia Gracianía convocó a la Legislatura por la deuda con policías territoriales jubilados: no cobran desde julio ni recibieron el aguinaldo.
La legisladora de La Libertad Avanza, Natalia Gracianía, convocó a una reunión de la Comisión de Seguridad para abordar la grave situación de los policías territoriales jubilados, quienes no perciben sus haberes desde julio. “Algunos están endeudados o directamente sin recursos”, advirtió.
Jubilados de la Policía, sin cobrar desde julio
La legisladora Natalia Gracianía confirmó que este miércoles al mediodía se reunirá la Comisión N°6 de Seguridad de la Legislatura fueguina para tratar la crítica situación de los policías territoriales jubilados, quienes —según denunció— no cobran desde julio ni percibieron el aguinaldo correspondiente.
“Estoy realmente muy preocupada por la situación que están pasando. Muchos contaban con ese dinero para afrontar enfermedades, tratamientos o estudios de sus hijos. Algunos están endeudados, otros directamente sin recursos. Es una situación angustiosa”, expresó la parlamentaria.
El reclamo de los policías territoriales jubilados se arrastra desde hace meses. Según explicó Gracianía, los afectados dejaron de percibir el complemento por zona, que representa cerca del 50% del haber total, pese a haber realizado los aportes correspondientes. “Hasta julio cobraban normalmente. Luego, la Caja de Retiros decidió un cronograma de pagos que los dejó afuera por falta de recursos”, detalló la legisladora, quien apuntó contra la falta de previsión y gestión del Ejecutivo provincial.
La Legislatura, como espacio de reclamo y diálogo
Gracianía explicó que la convocatoria incluirá a representantes de la Caja de Retiros y Pensiones de la Policía Provincial y a funcionarios del Gobierno, con el fin de sentar a todas las partes en una misma mesa.
“La Legislatura no tiene la solución directa, pero puede ser un puente para acercar posiciones y obtener información oficial sobre cómo se piensa resolver esta situación”, sostuvo, señalando además que muchos de los afectados no pueden expresar públicamente sus reclamos “por el verticalismo propio de la fuerza”.
Malestar creciente y falta de gestión
La situación de los policías territoriales jubilados suma un nuevo capítulo a la larga lista de conflictos sin resolver en la provincia. Sin respuestas concretas del Gobierno y con demoras en los pagos que ya superan los cuatro meses, la tensión crece entre los sectores más postergados del Estado.
Mientras tanto, desde la Legislatura, Gracianía busca que el caso sea discutido públicamente y que se transparenten las decisiones de un Ejecutivo que parece mirar hacia otro lado.
