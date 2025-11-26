El Foro Anticorrupción celebra sus 20 años en Ushuaia mientras crecen dudas sobre la transparencia y el control estatal en Tierra del Fuego

El Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción inició este jueves en Ushuaia su asamblea anual, en el marco del 20° aniversario de la institución. Representantes de todo el país participan del encuentro, que busca fortalecer las políticas de integridad, ética pública y lucha contra la corrupción, un desafío todavía pendiente en varias jurisdicciones —incluida Tierra del Fuego— donde los mecanismos de control muestran debilidades estructurales.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) está presente a través de su titular, el fiscal nacional Sergio Rodríguez, y de la fiscal Andrea Garmendia Orueta. La actividad se desarrolla en la Fiscalía de Estado de Ushuaia y tiene como eje central la “Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas”, así como la necesidad de que provincias y municipios adapten su legislación a la normativa nacional vigente (Ley 27.401).





La apertura estuvo encabezada por el Fiscal de Estado fueguino, Virgilio Martínez de Sucre, acompañado por las autoridades del Foro, entre ellas el Fiscal Anticorrupción de Chubut, Diego Carmona, la responsable del área de Ética Pública de Rosario, Anahí Priotti, y el titular de la Oficina de Integridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, Joaquín Moro.





Durante la jornada se desarrollan exposiciones técnicas a cargo de especialistas de distintas jurisdicciones. Entre ellas, la del Fiscal Anticorrupción de Entre Ríos, Gonzalo Badano, sobre la responsabilidad penal de empresas en casos de corrupción; la de Inés Castresana, de Poder Ciudadano, enfocada en los desafíos federales para la adhesión a la Ley 27.401; y la del Auditor General de Mendoza, Gabriel Balsells Miró, junto al secretario administrativo del Senado provincial, Pablo Antonio Priore, quienes detallan la experiencia mendocina en adecuación legislativa.





También interviene la Oficina Anticorrupción de la Nación, representada por Mariano Cartolano y Ana Carina Larocca, quienes analizan el impacto de los programas de integridad y las dificultades para su implementación efectiva en organismos públicos y privados.





A su vez, la fiscal Garmendia Orueta presenta los avances del proyecto interjurisdiccional sobre “sextorsión / corrupción sexual”, un fenómeno que sigue creciendo y que expone otra zona gris donde la falta de controles y protocolos claros deja a la ciudadanía en situación de vulnerabilidad.





En este contexto, la llegada del Foro a Ushuaia reaviva cuestionamientos sobre el propio desempeño del Gobierno provincial en materia de transparencia. La falta de sistemas sólidos de control estatal y la opacidad en áreas sensibles continúan generando dudas sobre la capacidad real del Ejecutivo fueguino para garantizar integridad y combatir prácticas irregulares.





La asamblea continuará con actividades conmemorativas por los 20 años del Foro y finalizará con el cierre formal del encuentro.