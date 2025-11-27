DOS CONDUCTORES ALCOHOLIZADOS PROTAGONIZARON UN CHOQUE EN AV. ALEM

Dos conductores alcoholizados chocaron en Av. Alem en Ushuaia. Ambos dieron positivo en alcoholemia. No hubo lesionados. Intervino Tránsito Municipal.

Ambos dieron positivo en el test de alcoholemia tras colisionar una Ford Ranger y un Ford Fiesta en Ushuaia. No hubo lesionados.
Personal policial intervino en un siniestro vial registrado en Avenida Alem al 1400, en Ushuaia, donde una Ford Ranger y un Ford Fiesta protagonizaron una colisión que afortunadamente no dejó personas lesionadas.

Durante la intervención, los efectivos constataron que ambos conductores presentaban signos evidentes de ebriedad, por lo que se solicitó la presencia del personal de Tránsito Municipal. Los agentes realizaron los test de alcoholemia correspondientes, los cuales arrojaron resultados positivos para ambos automovilistas.

Ante esta situación, se iniciaron las actuaciones administrativas pertinentes y los vehículos quedaron sujetos al procedimiento de rigor.

El hecho vuelve a poner en agenda la problemática de la conducción bajo los efectos del alcohol en Ushuaia, una conducta que se repite cada fin de semana y que incrementa el riesgo de siniestros en zonas de alto tránsito como lo es la Avenida Alem.

COMENTARIOS

BLOGGER: 5
  1. Anónimonoviembre 27, 2025

    ¿Qué pasa que no se mueven los exptes. en la Caja de Previsión?

    1. Anónimonoviembre 27, 2025

      No es el lugar para reclamar nada deja de romper las bolas

  2. Anónimonoviembre 27, 2025

    TIERRA DE MARRONES

  3. Anónimonoviembre 27, 2025

    Che gente tengan cuidado, prudencia , respecten las leyes. Tengan en cuenta la suma gravedad de lo que estamos hablando y reflexionen, podrían atropellar a trabajadores honestos y decentes es decir a gente que NO somos liberpelucas.

  4. Anónimonoviembre 27, 2025

    El día que empiecen a meter presos a los que manejan alcoholizados o drogados se va a terminar esto

DOS CONDUCTORES ALCOHOLIZADOS PROTAGONIZARON UN CHOQUE EN AV. ALEM
