DOS CONDUCTORES ALCOHOLIZADOS PROTAGONIZARON UN CHOQUE EN AV. ALEM

Personal policial intervino en un siniestro vial registrado en Avenida Alem al 1400, en Ushuaia, donde una Ford Ranger y un Ford Fiesta protagonizaron una colisión que afortunadamente no dejó personas lesionadas.

Durante la intervención, los efectivos constataron que ambos conductores presentaban signos evidentes de ebriedad, por lo que se solicitó la presencia del personal de Tránsito Municipal. Los agentes realizaron los test de alcoholemia correspondientes, los cuales arrojaron resultados positivos para ambos automovilistas.





Ante esta situación, se iniciaron las actuaciones administrativas pertinentes y los vehículos quedaron sujetos al procedimiento de rigor.





El hecho vuelve a poner en agenda la problemática de la conducción bajo los efectos del alcohol en Ushuaia, una conducta que se repite cada fin de semana y que incrementa el riesgo de siniestros en zonas de alto tránsito como lo es la Avenida Alem.