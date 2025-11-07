Devastador incendio: un hombre fue hospitalizado por inhalación de humo

Devastador incendio en el barrio Mutual de Río Grande: un joven fue hospitalizado por inhalar humo y la vivienda quedó completamente destruida.

El siniestro ocurrió este viernes por la mañana en una vivienda del barrio Mutual. Las pérdidas fueron totales y el propietario, de 27 años, debió ser trasladado al hospital por inhalar humo.
Un incendio de gran magnitud consumió por completo una vivienda ubicada sobre la calle Borges al 172, en el barrio Mutual de Río Grande.
El hecho se registró en horas de la mañana, movilizando a unidades de Bomberos Voluntarios, Policía Provincial y servicios de emergencia.

Al arribar al lugar, los bomberos encontraron a un hombre de 27 años, dueño de la vivienda, visiblemente alterado por las pérdidas y afectado por la inhalación de humo. Fue asistido en el sitio y posteriormente trasladado en ambulancia al Hospital Regional Río Grande para su evaluación médica.

A pesar del rápido accionar de los bomberos, las pérdidas fueron totales, quedando el inmueble completamente destruido junto con todas las pertenencias personales del ocupante. Personal de la División Bomberos de la Policía Provincial realiza los peritajes correspondientes para determinar las causas que originaron el fuego.

