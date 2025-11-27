Detectan microplásticos en el aire del canal Beagle: alerta por contaminación en una zona “prístina”

La región subantártica sumó una nueva señal de alarma ambiental: investigadores del CIMA, el Servicio Meteorológico Nacional, el CEQUINOR, el CONICET y la UNLP detectaron por primera vez microplásticos suspendidos en el aire del canal Beagle. El monitoreo se realizó en Isla Redonda, dentro del Parque Nacional Tierra del Fuego, apenas a 10 kilómetros de Ushuaia.

El trabajo, liderado por Lucas Rodríguez Pirani y Lorena Picone, expone una realidad incómoda: los entornos catalogados como “prístinos” ya no están a salvo. La contaminación global avanza incluso en el extremo sur del planeta.





Una región vulnerable y estratégica





El canal Beagle opera como corredor natural entre Sudamérica y la Antártida. Su proximidad a Ushuaia, ciudad con fuerte movimiento turístico, puerto activo y presencia de industria textil, lo convierte en un punto sensible para la dispersión de contaminantes.





Los investigadores remarcan que los vientos del noroeste contribuyen al transporte de partículas desde centros urbanos —especialmente desde la propia Ushuaia— hacia el pasaje de Drake, pudiendo alcanzar territorio antártico.





Un estudio inédito en la zona





Para medir la calidad del aire, el equipo instaló un sistema de captura pasiva —ideal para áreas remotas sin energía eléctrica— que funcionó durante 18 meses, entre octubre de 2021 y marzo de 2023. Las muestras fueron analizadas en laboratorios de la UNLP y en el Laboratorio Nacional de Luz Sincrotrón de Brasil.





Los resultados encendieron las alarmas:

77 partículas recuperadas, de las cuales más del 80% eran fibras textiles.

Polímeros frecuentes: poliéster, poliamida, algodón semisintético y polietileno.

Presencia de pigmentos industriales como índigo, utilizado en la industria textil.

Fibras de entre 100 y 3000 μm, similares a las halladas en otros ambientes remotos del planeta.

Ushuaia: un emisor local que no puede ignorarse





Si bien parte de la contaminación llega por transporte atmosférico de larga distancia, los especialistas identifican a Ushuaia como la principal fuente local, debido a su actividad textil, la presión turística, los procesos de lavado de ropa y la gestión de residuos urbanos.





Este hallazgo reafirma que ni el Parque Nacional ni Isla Redonda están aislados de la contaminación generada en la ciudad más austral del país.





Preocupación por el impacto en la Antártida





El canal Beagle podría funcionar como “puerta de entrada” de microplásticos hacia la Antártida, donde ya se registran partículas contaminantes en nieve, hielo y aire. Esto plantea un riesgo serio para: fauna marina, aves migratorias, ecosistemas polares, y procesos climáticos de alta sensibilidad.