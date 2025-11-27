Detectan microplásticos en el aire del canal Beagle: alerta por contaminación en una zona “prístina”

Detectan microplásticos en el aire del canal Beagle. Un estudio revela contaminación subantártica cercana a Ushuaia y alerta por impacto ambiental.
La región subantártica sumó una nueva señal de alarma ambiental: investigadores del CIMA, el Servicio Meteorológico Nacional, el CEQUINOR, el CONICET y la UNLP detectaron por primera vez microplásticos suspendidos en el aire del canal Beagle. El monitoreo se realizó en Isla Redonda, dentro del Parque Nacional Tierra del Fuego, apenas a 10 kilómetros de Ushuaia.
El trabajo, liderado por Lucas Rodríguez Pirani y Lorena Picone, expone una realidad incómoda: los entornos catalogados como “prístinos” ya no están a salvo. La contaminación global avanza incluso en el extremo sur del planeta.
Una región vulnerable y estratégica
El canal Beagle opera como corredor natural entre Sudamérica y la Antártida. Su proximidad a Ushuaia, ciudad con fuerte movimiento turístico, puerto activo y presencia de industria textil, lo convierte en un punto sensible para la dispersión de contaminantes.
Los investigadores remarcan que los vientos del noroeste contribuyen al transporte de partículas desde centros urbanos —especialmente desde la propia Ushuaia— hacia el pasaje de Drake, pudiendo alcanzar territorio antártico.
Un estudio inédito en la zona
Para medir la calidad del aire, el equipo instaló un sistema de captura pasiva —ideal para áreas remotas sin energía eléctrica— que funcionó durante 18 meses, entre octubre de 2021 y marzo de 2023. Las muestras fueron analizadas en laboratorios de la UNLP y en el Laboratorio Nacional de Luz Sincrotrón de Brasil.
Los resultados encendieron las alarmas:
- 77 partículas recuperadas, de las cuales más del 80% eran fibras textiles.
- Polímeros frecuentes: poliéster, poliamida, algodón semisintético y polietileno.
- Presencia de pigmentos industriales como índigo, utilizado en la industria textil.
- Fibras de entre 100 y 3000 μm, similares a las halladas en otros ambientes remotos del planeta.
Ushuaia: un emisor local que no puede ignorarse
Si bien parte de la contaminación llega por transporte atmosférico de larga distancia, los especialistas identifican a Ushuaia como la principal fuente local, debido a su actividad textil, la presión turística, los procesos de lavado de ropa y la gestión de residuos urbanos.
Este hallazgo reafirma que ni el Parque Nacional ni Isla Redonda están aislados de la contaminación generada en la ciudad más austral del país.
Preocupación por el impacto en la Antártida
El canal Beagle podría funcionar como “puerta de entrada” de microplásticos hacia la Antártida, donde ya se registran partículas contaminantes en nieve, hielo y aire. Esto plantea un riesgo serio para: fauna marina, aves migratorias, ecosistemas polares, y procesos climáticos de alta sensibilidad.
La urgencia de políticas ambientales reales
El estudio, publicado en Chemosphere, marca un hito para el monitoreo de la región. Pero también deja al descubierto una contradicción: mientras Ushuaia se promociona como “capital del fin del mundo”, las políticas ambientales no están logrando frenar la contaminación atmosférica.
La actividad turística masiva, la industria textil, el manejo de residuos y la planificación urbana siguen estando lejos de un esquema verdaderamente sustentable.
¿Vivís en Ushuaia o transitás la zona del canal Beagle? Podés dejar tu testimonio o información adicional para seguir profundizando este tema ambiental clave.
Para contactarte con la redacción lo podes hacer por Whatsapp al 📲 +54 2901 48-8710 o por nuestro #Instagram @cronicasfueguinas_oficial. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.
COMENTARIOS