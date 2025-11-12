Demoraron e imputaron a una médica del Hospital por negarse a firmar un certificado de defunción

0 0 12 noviembre 2025 2025-11-12T23:05:00-03:00 Editar esta nota

Ushuaia: una médica del Hospital fue demorada e imputada por negarse a firmar un certificado de defunción. La Justicia le inició una causa penal.

Una profesional del servicio de Emergencias fue trasladada a la comisaría tras negarse a extender el certificado de defunción de un hombre hallado sin vida en su domicilio. La Justicia la imputó por desobediencia e incumplimiento de deberes.

Una médica del Hospital Regional Río Grande fue demorada e imputada penalmente luego de negarse a emitir un certificado de defunción requerido por la Justicia, tras el hallazgo de un hombre sin vida en su domicilio de calle Alberdi 56, de Río Grande.

El hecho ocurrió este miércoles al mediodía, cuando un vecino de 60 años fue encontrado sin vida en el interior de su vivienda. Personal policial realizó los peritajes correspondientes y descartó signos de criminalidad, determinando que la muerte había sido producto de complicaciones médicas derivadas de una infección en una herida del pie que le provocó una gangrena y un paro cardiorrespiratorio.

La profesional identificada como doctora Amalia Valdivia, quien acudió al lugar desde la guardia hospitalaria, se negó a extender el certificado de defunción, documento indispensable para que la Justicia pueda liberar el cuerpo a los familiares una vez descartado el delito.

Durante varias horas, tanto autoridades policiales como judiciales solicitaron la firma del certificado, pero la médica mantuvo su negativa, incluso luego de recibir una orden judicial.

A pesar de los intentos de sus superiores y de funcionarios del hospital para que cumpliera con el procedimiento, Valdivia insistió en su postura, lo que derivó en su demora en el servicio de Emergencias y posterior traslado a la Comisaría Primera.

Desde el Juzgado de Instrucción de turno, la profesional fue notificada de derechos y garantías en el marco de una causa por los delitos de “desobediencia a una orden judicial” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Finalmente, ante la imposibilidad de que otro médico firmara el documento —ya que solo Valdivia había constatado el deceso—, la Justicia convocó al perito forense del Poder Judicial, quien realizó la autopsia correspondiente y emitió el certificado, permitiendo así la entrega del cuerpo a los familiares, que aguardaron durante varias horas.

El episodio generó malestar entre las autoridades policiales y sanitarias, que remarcaron la importancia de cumplir los protocolos legales en estos casos para evitar demoras y perjuicios a las familias.

Para contactarte con la redacción lo podes hacer por Whatsapp al 📲 +54 2901 48-8710 o por nuestro #Instagram @cronicasfueguinas_oficial. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,270,Espectaculos,88,Interes,2405,Interes General,3249,Internacionales,157,Locales,3910,Noticias Nacionales,1422,Policiale,7,Policiales,11445,Sociedad,5069,Tecno,78,Tendencias,156,Titulares,14753,Ultimas Noticias,13142,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Demoraron e imputaron a una médica del Hospital por negarse a firmar un certificado de defunción
Demoraron e imputaron a una médica del Hospital por negarse a firmar un certificado de defunción
Ushuaia: una médica del Hospital fue demorada e imputada por negarse a firmar un certificado de defunción. La Justicia le inició una causa penal.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZ8J746rY4dtDiIRr4h_qVqdsa5gLFuhHN0ZlJkbAw2mklZwEkPertG4S-kvhuwvx5nbKOqAWng3w9kPhrzQK-vuCcO1Iu_CYOJfCyCRS3oZx5C1TVLBPXdFssP4ESDvCWGNy5O3ots7QeT3nEkUVaWQKBjXqZlVYJHEiXQlRbHUkTeqgSnjta/w640-h384/medica%20de%20emergencias%20no%20quiere%20otorgar%20un%20certificado%20de%20difuncion.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZ8J746rY4dtDiIRr4h_qVqdsa5gLFuhHN0ZlJkbAw2mklZwEkPertG4S-kvhuwvx5nbKOqAWng3w9kPhrzQK-vuCcO1Iu_CYOJfCyCRS3oZx5C1TVLBPXdFssP4ESDvCWGNy5O3ots7QeT3nEkUVaWQKBjXqZlVYJHEiXQlRbHUkTeqgSnjta/s72-w640-c-h384/medica%20de%20emergencias%20no%20quiere%20otorgar%20un%20certificado%20de%20difuncion.png
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/11/demoraron-e-imputaron-una-medica-del.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/11/demoraron-e-imputaron-una-medica-del.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos