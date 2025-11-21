Cristina Kirchner defendió la foto con economistas y apuntó contra Milei: “¿Cuál es el problema?”

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner quedó nuevamente en el centro del debate político tras la difusión de una fotografía donde se la ve reunida en su domicilio con nueve economistas. El encuentro, previamente autorizado por la Justicia, derivó en una nueva restricción sobre las visitas permitidas y encendió la polémica a nivel nacional.

Desde sus redes sociales, Kirchner denunció un “ataque del bestiario mediático” por haber recibido a los especialistas, quienes —según explicó— le presentaron propuestas sobre un “Modelo Económico Nacional de crecimiento productivo y federal para el Siglo XXI”. Aclaró además que no recibe a nadie sin autorización judicial, cuestionando el tratamiento que algunos medios hicieron del episodio.

La exmandataria cruzó directamente al presidente Javier Milei, señalando que el verdadero motivo de la controversia no fue la reunión en sí, sino que en ese encuentro se analizó la grave situación económica del país desde diciembre de 2023.

En esa línea, afirmó que bajo la gestión libertaria “la Argentina no deja de destruir empresas y puestos de trabajo”, citando la pérdida de 19.164 empresas y 276.624 empleos registrados entre noviembre de 2023 y agosto de 2024. Calificó la política económica del Gobierno como “una catástrofe”.

Kirchner también criticó la estrategia antiinflacionaria de Milei y la combinación de “brutal recesión, destrucción de empleo, dólar anclado y salarios congelados”. Con ironía, sostuvo que más que decisiones de un “experto en crecimiento”, parecen medidas propias de un “aprendiz de carnicero, con todo respeto al noble oficio”.

La expresidenta volvió además a cargar contra el Poder Judicial y denunció una articulación entre “bestiario mediático” y “bestiario judicial”. Con dureza, lanzó: “¿Por qué no dejamos que directamente Clarín y La Nación firmen las sentencias y nos ahorramos el 0,32% del PBI que gasta el Poder Judicial?”

La controversia continúa escalando mientras la Justicia mantiene las nuevas restricciones en su domicilio y el Gobierno evita pronunciarse de manera directa sobre el episodio.

