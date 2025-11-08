Corte de luz en pleno centro de Ushuaia por obras de la DPE hoy durante algunas horas

La DPE realizará un corte eléctrico este sábado en el centro de Ushuaia entre las 8 y 13 hs por obras. Vecinos y comercios se verán afectados.

La Dirección Provincial de Energía anunció que realizará un corte programado entre las 8 y las 13 horas. El trabajo afectará a una amplia zona céntrica y generará complicaciones en el tránsito y el comercio local.
La Dirección Provincial de Energía (DPE) informó que este sábado 8 de noviembre, entre las 8:00 y las 13:00 horas aproximadamente, se realizará un corte programado del suministro eléctrico en el centro de Ushuaia, debido a tareas vinculadas a la obra de readecuación de la red de distribución eléctrica.

Según el parte oficial, los trabajos forman parte del plan de modernización del sistema eléctrico, que incluye la instalación de nuevo equipamiento dentro del edificio del IPES y la conexión de seccionadores tipo APR en la esquina de Yaganes y Deloqui, para la alimentación subterránea del edificio Original House.

El sector afectado por el corte comprenderá el Barrio Centro, entre Yaganes y Lasserre, y desde Maipú hasta Magallanes, es decir, uno de los sectores más transitados de la ciudad, donde funcionan comercios, dependencias públicas y locales gastronómicos.

Los puntos principales de intervención serán:
  • SET N°156 (IPES): modificación de líneas de baja tensión para el traspaso a una nueva subestación.
  • SET N°98 (Yaganes y Deloqui): conexión de nuevos seccionadores tipo APR para alimentación subterránea.
Si bien la DPE pidió “disculpas por las molestias”, lo cierto es que el corte se realizará en un horario comercial clave, afectando la actividad diaria de cientos de vecinos y comerciantes. Además, los reiterados cortes programados en distintos sectores de la ciudad vuelven a poner en debate la falta de planificación energética y las demoras estructurales en la modernización de la red, que sigue generando inconvenientes recurrentes en la capital fueguina.

