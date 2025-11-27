Concejo Deliberante de Ushuaia debatirá la habilitación de Tiendas de Cultivo e Insumos de Cannabis

Ushuaia debate la regulación de Tiendas de Cannabis y nuevas sanciones por chocar y fugarse en la Audiencia Pública del Concejo Deliberante.

El proyecto, presentado en 2024, volverá a tratarse en la Audiencia Pública y Debate Ciudadano de este viernes. También se analizará una iniciativa para sancionar la conducta de chocar y darse a la fuga.

Este viernes 28 de noviembre, el Concejo Deliberante de Ushuaia realizará la Audiencia Pública y Debate Ciudadano para tratar diversos proyectos de ordenanza, entre ellos la regulación para habilitar Tiendas de Cultivo e Insumos de Cannabis y nuevas sanciones para conductores que provoquen un choque y se fuguen.

El Concejo Deliberante de Ushuaia llevará adelante este viernes 28 de noviembre la Audiencia Pública y Debate Ciudadano, donde se abordará una amplia agenda legislativa con proyectos que se encuentran en comisión. La jornada iniciará a las 12:00 en la Sala de Comisiones del edificio legislativo ubicado en Gobernador Paz y Piedrabuena. Posteriormente, desde las 13:00, se realizará el Debate y la reunión de la 

Comisión de Legislación e Interpretación.

Entre los expedientes más relevantes figura el Asunto 549/2024, un proyecto de ordenanza que propone establecer un marco regulatorio para la habilitación y funcionamiento de Tiendas de Cultivos e Insumos de Cannabis en la ciudad. La iniciativa apunta a ordenar una actividad que creció en los últimos años y que actualmente opera sin una normativa municipal específica.

Por otra parte, también será tratado el Asunto 659/2025, que introduce un régimen sancionatorio para conductores que provoquen un choque y se den a la fuga, una conducta considerada “indigna” y que genera reiterados reclamos vecinales.

En la Comisión de Planeamiento y Obras Públicas, en tanto, se incluyen los asuntos 957/2025 y 955/2025, que se debatirán en paralelo durante la misma jornada.

Asimismo, por la Comisión de Juventud, se analizará el Asunto 334/2025, que propone la creación del Programa de Fomento al Desarrollo del Emprendimiento Juvenil (FO.D.E.JU), destinado a promover iniciativas productivas impulsadas por jóvenes de la ciudad.

Finalmente, también se encuentra en agenda el Asunto 810/2025, que busca incorporar al calendario oficial municipal el “Día del Estudiante Solidario”, conmemorado cada 8 de octubre.

  1. Anónimonoviembre 27, 2025

    Dejen a los falopa fuera de la isla. Lo que faltaba.

  2. Anónimonoviembre 27, 2025

    "El Directorio del organismo aprobó por unanimidad la implementación del sistema geN Expediente como plataforma única de gestión documental. La medida apunta a agilizar trámites, aumentar la transparencia y avanzar hacia la despapelización administrativa". NO SE LA AGILIZACIÓN

  3. Anónimonoviembre 27, 2025

    Vayan bajando el ritmo de trabajo en la Caja de Previsión, ya vienen las fiestas

  4. Anónimonoviembre 27, 2025

    ¿En la Caja de Previsión son mancos? No se mueven los exptes.

