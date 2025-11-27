Concejo Deliberante de Ushuaia debatirá la habilitación de Tiendas de Cultivo e Insumos de Cannabis

Comisión de Legislación e Interpretación.





Entre los expedientes más relevantes figura el Asunto 549/2024, un proyecto de ordenanza que propone establecer un marco regulatorio para la habilitación y funcionamiento de Tiendas de Cultivos e Insumos de Cannabis en la ciudad. La iniciativa apunta a ordenar una actividad que creció en los últimos años y que actualmente opera sin una normativa municipal específica.





Por otra parte, también será tratado el Asunto 659/2025, que introduce un régimen sancionatorio para conductores que provoquen un choque y se den a la fuga, una conducta considerada “indigna” y que genera reiterados reclamos vecinales.





En la Comisión de Planeamiento y Obras Públicas, en tanto, se incluyen los asuntos 957/2025 y 955/2025, que se debatirán en paralelo durante la misma jornada.





Asimismo, por la Comisión de Juventud, se analizará el Asunto 334/2025, que propone la creación del Programa de Fomento al Desarrollo del Emprendimiento Juvenil (FO.D.E.JU), destinado a promover iniciativas productivas impulsadas por jóvenes de la ciudad.





Finalmente, también se encuentra en agenda el Asunto 810/2025, que busca incorporar al calendario oficial municipal el “Día del Estudiante Solidario”, conmemorado cada 8 de octubre.