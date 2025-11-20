Choque en Marcos Zar y Coronado: dos autos colisionaron pero no hubo heridos

Dos automóviles protagonizaron una colisión en la intersección de Marcos Zar y Arturo Coronado, en Ushuaia, generando la intervención de personal policial y sanitario. A pesar del impacto, no se registraron personas heridas.

La ambulancia y efectivos policiales llegaron de inmediato para asistir a los ocupantes de los vehículos y verificar su estado de salud. Tras la evaluación, se confirmó que ninguno de ellos presentaba lesiones.





Las autoridades trabajaron en el ordenamiento vehicular y en la determinación de las causas del siniestro, en una esquina que suele presentar un flujo constante de tránsito.





Desde los organismos de emergencia se solicitó a los conductores circular con precaución por el sector y respetar las indicaciones del personal que continúa trabajando en el lugar.





Agradecemos a los amigos y lectores que envían por #Whatsapp 📲 +54 2901 48-8710 #Facebook y a nuestro #intagram @cronicasfueguinas_oficial imágenes y vídeos para compartir. #noticias #cronicasfueguinas. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.