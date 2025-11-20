Choque en Marcos Zar y Coronado: dos autos colisionaron pero no hubo heridos

0 0 20 noviembre 2025 2025-11-20T07:38:00-03:00 Editar esta nota

Choque en Marcos Zar y Coronado: dos autos colisionaron en Ushuaia sin heridos. Policía y ambulancia trabajaron en el lugar.

El accidente ocurrió este jueves en una transitada intersección de Ushuaia. Policía y personal médico acudieron al lugar, aunque no se registraron lesionados.
Dos automóviles protagonizaron una colisión en la intersección de Marcos Zar y Arturo Coronado, en Ushuaia, generando la intervención de personal policial y sanitario. A pesar del impacto, no se registraron personas heridas.

La ambulancia y efectivos policiales llegaron de inmediato para asistir a los ocupantes de los vehículos y verificar su estado de salud. Tras la evaluación, se confirmó que ninguno de ellos presentaba lesiones.

Las autoridades trabajaron en el ordenamiento vehicular y en la determinación de las causas del siniestro, en una esquina que suele presentar un flujo constante de tránsito.

Desde los organismos de emergencia se solicitó a los conductores circular con precaución por el sector y respetar las indicaciones del personal que continúa trabajando en el lugar.


Agradecemos a los amigos y lectores que envían por #Whatsapp 📲 +54 2901 48-8710 #Facebook y a nuestro #intagram @cronicasfueguinas_oficial imágenes y vídeos para compartir. #noticias #cronicasfueguinas. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,271,Espectaculos,89,Interes,2412,Interes General,3256,Internacionales,157,Locales,3952,Noticias Nacionales,1424,Policiale,7,Policiales,11462,Sociedad,5080,Tecno,79,Tendencias,159,Titulares,14797,Ultimas Noticias,13186,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Choque en Marcos Zar y Coronado: dos autos colisionaron pero no hubo heridos
Choque en Marcos Zar y Coronado: dos autos colisionaron pero no hubo heridos
Choque en Marcos Zar y Coronado: dos autos colisionaron en Ushuaia sin heridos. Policía y ambulancia trabajaron en el lugar.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5j4M2j4zDs2FRnA8ALPPvVpwmpl9rvE0l_MR_qg7R95sNhwxNZzramKTywV6qn6rycFqGNF7bMBhxDeaIhyj1VMyvzZWOkvxA6bvEz6SWJTm1E4xJa2-bpGjl6lmP5iH5bRTcFmPrdyxE-kXGjE2NA3dVietouenWwvfwtEjnHGC92AqauO4g/w640-h384/accidente%20de%20transito%20en%20ushuaia.webp
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5j4M2j4zDs2FRnA8ALPPvVpwmpl9rvE0l_MR_qg7R95sNhwxNZzramKTywV6qn6rycFqGNF7bMBhxDeaIhyj1VMyvzZWOkvxA6bvEz6SWJTm1E4xJa2-bpGjl6lmP5iH5bRTcFmPrdyxE-kXGjE2NA3dVietouenWwvfwtEjnHGC92AqauO4g/s72-w640-c-h384/accidente%20de%20transito%20en%20ushuaia.webp
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/11/choque-en-marcos-zar-y-coronado-dos.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/11/choque-en-marcos-zar-y-coronado-dos.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos